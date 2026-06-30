Bombahír: új fapados légitársaság jelenhet meg Európában, a Wizz Air és a Ryanair is készülhet – óriási verseny kezdődhet az utasokért

Jelentős nemzetközi terjeszkedésre készül az Air India Express, amely első kelet-európai útvonalai között közvetlen járatokat indíthat Georgiába. Az indiai légitársaság eközben tovább bővítené ázsiai hálózatát, miközben hosszú távú célja, hogy India egyik legnagyobb piaci szereplőjévé váljon.

Soha nem látott növekedési pályán halad az Air India Express, amely már a kelet-európai piacra készül belépni / Fotó: Raghed Waked

Látványos nemzetközi terjeszkedés előtt áll az Air India Express. A businissline értesülései alapján a Tata Csoport tulajdonában lévő légitársaság a következő téli menetrendben már közvetlen járatok indítását vizsgálja Georgiába, ami az első jelentősebb kelet-európai bővítését jelentheti.

A tervezett útvonal része annak a stratégiának, amelynek célja, hogy az Air India Express tovább erősítse jelenlétét a rövid és közepes távolságú nemzetközi piacokon.

A vállalat az elmúlt években folyamatosan növelte hálózatát Dél-Ázsiában, Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten, most pedig Európa felé is nyitna.

A légitársaság a Közel-Keleten már meghatározó szereplőnek számít. A korábban visszafogott működés után nyugat-ázsiai járatainak csaknem 80 százalékát helyreállította, és jelenleg 13 öböl menti célállomást szolgál ki. Ezzel továbbra is vezető pozíciót tölt be az India és az Öböl-menti országok közötti egyik legforgalmasabb légi folyosón.

Délkelet-Ázsia szintén kiemelt célpont lett a társaság számára. A Bangkokba és Phuketre indított új járatok után a vállalat már Malajziában is további bővítési lehetőségeket vizsgál, hogy még nagyobb szeletet hasítson ki a gyorsan növekvő turisztikai és üzleti utasforgalomból.

Globális óriássá válna az Air India

A nemzetközi fejlesztések mellett Indiában sem lassít az Air India Express. A vállalat 2026-ban legalább öt új belföldi célállomást szeretne bekapcsolni hálózatába. Jelenleg 43 indiai és 16 nemzetközi desztinációt szolgál ki, de ezt a számot folyamatosan növelné.

A társaság fejlődését a flotta gyors bővítése is támogatja. Nemrég átlépte a 100 repülőgépes határt, ráadásul flottájának közel kétharmadát már modern, új generációs repülőgépek alkotják. Ezek alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást, nagyobb megbízhatóságot és kedvezőbb üzemeltetési költségeket biztosítanak, ami különösen fontos az erős versenyben.