Putyin erre nem számított: Európa gigantikus pert indított, 220 milliárd eurós kártérítést követel – a saját fegyverüket fordították az oroszok ellen

Új szintre lépett a befagyasztott orosz állami vagyon körüli jogi konfliktus: az Euroclear Belgiumban beperelte az orosz jegybankot. A pénzügyi elszámolóház azt szeretné elérni, hogy ne lehessen végrehajtani azt az orosz bírósági döntést, amely 220 milliárd eurós kártérítés megfizetésére kötelezné.

Nemzetközi jogi csata bontakozik ki az egyik legfontosabb európai pénzügyi intézmény és az orosz jegybank között / Fotó: AFP

A brüsszeli székhelyű Euroclear Európa egyik legfontosabb értékpapír-elszámoló és letétkezelő intézménye. A társaság az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióinak megfelelően befagyasztotta a nála kezelt orosz állami eszközöket, és álláspontja szerint kizárólag az uniós jogszabályokat hajtotta végre.

Az orosz bíróságoknak nincs joghatóságuk az ügyben. Az Euroclear számára kizárólag a belga bíróságok döntései tekinthetők irányadónak

– közölte Jorgen Muylaert, az Euroclear szóvivője.

A moszkvai választottbíróság még májusban hozta meg az ítéletét, amely a befagyasztott orosz vagyon miatt megítélte a hatalmas összegű kártérítést. Néhány nappal később a bíróság az azonnali végrehajtást is engedélyezte, ugyanakkor eddig nem történt konkrét végrehajtási lépés.

Az orosz jegybank megerősítette, hogy tud a Belgiumban indított perről. Közleménye szerint jelenleg dolgozzák ki a védekezés jogi stratégiáját és a bírósági eljárás taktikáját.

Szakértők szerint az orosz bírósági döntésnek az Európai Unió területén korlátozott gyakorlati jelentősége lehet, mivel az uniós jog védi azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek az EU által elrendelt szankciókat hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy az ítélet végrehajtása Belgiumban vagy más uniós tagállamban rendkívül nehéz lenne.

Pénzügyi háborúba torkollhat az orosz jegybank és az Euroclear vitája

Ennek ellenére a kockázat nem tűnt el teljesen. Az Euroclear szerint az orosz jegybank korábban már jelezte, hogy megpróbálhatja lefoglalni a társaság Európai Unión kívüli eszközeit. Erre elsősorban olyan országokban nyílhat lehetőség, amelyek jó kapcsolatot ápolnak Moszkvával, például Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben vagy Kazahsztánban.

A vita hátterében az áll, hogy a külföldön befagyasztott mintegy 300 milliárd eurónyi orosz állami vagyon közel kétharmada Európában található, és ennek döntő részét az Euroclear kezeli. Az ügy különösen érzékennyé vált 2025 végén, amikor az Európai Unió vezetői azt vizsgálták, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét fel lehetne-e használni Ukrajna támogatására és az újjáépítés finanszírozására. Ebben az időszakban indította meg az orosz jegybank a moszkvai pert az Euroclear ellen.