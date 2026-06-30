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autó

Az autófinanszírozás jövője nem pusztán pénzügyi kérdés

A magyarok számára az autó jóval több egyszerű használati tárgynál. A Cofidis és az NRC friss reprezentatív kutatása szerint a hazai autótulajdonosok szinte családtagként tekintenek a saját gépjárművükre. Ez elsőre talán túlzásnak tűnhet, de valójában sokat elárul arról, hogyan gondolkodunk mobilitásról, biztonságról és az autófinanszírozás kiszámíthatóságról egy gazdaságilag bizonytalan időszakban.
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Buzássy Csaba
a Cofidis gépjárműfinanszírozási üzletágának vezetője
3 órája
Autó Elektromos Autók Autólízing Ügyfél Piac
Fotó: Imaginechina via AFP

Az autó továbbra is a mindennapi élet egyik legfontosabb eszköze Magyarországon. Tízből hét háztartás rendelkezik saját gépjárművel, vidéken pedig még erőteljesebb a szerepe, mint Budapesten. Nem véletlen, hogy a magas üzemanyagárak vagy a gazdasági bizonytalanság azonnal megjelenik az gépkocsihasználati szokásokban is: a kutatás szerint a magyar autósok fele már most kevesebbet ül a volán mögé a drágulás miatt. 

autófinanszírozás,Nearly 5,000 Chinese-made cars shipped to UK from Lianyungang
Az autófinanszírozás jövője nem pusztán pénzügyi kérdés / Fotó: Imaginechina via AFP

Autófinanszírozás – a használt autó a magyar valóság

A gazdasági nehézségek az autóvásárlásnál tapasztalható kompromisszumokban is visszaköszönnek. A magyarok többsége továbbra sem új autóban gondolkodik: a jelenlegi tulajdonosok háromnegyede használtan vásárolta meg autóját, és a következő vételt tervezők közel kétharmada is használt gépjárművet keresne. Sőt, a megkérdezettek közel fele ötmillió forintnál olcsóbb autót engedhetne csak meg magának. 

Ez a fajta árérzékenység az autófinanszírozási piacon is egyértelműen látszik. A Cofidis partnereseményén készített iparági gyorsfelmérés szerint az autólízing-piac szereplői jelenleg stagnálást vagy legfeljebb lassú növekedést érzékelnek. A magas kamatkörnyezet, az infláció és a csökkenő vásárlóerő egyszerre nehezíti az ügyfelek és a finanszírozók helyzetét. 

Az ügyfelek már nem csak finanszírozást várnak

Miközben a piac rövid távon óvatosabbá vált, a hosszabb távú változások már most jól látszanak. A finanszírozásról alkotott ügyféligények alapvetően átalakulnak: az érdeklődők egyszerre keresnek olcsóbb és kiszámíthatóbb konstrukciókat, ugyanakkor gyorsabb, egyszerűbb és digitális ügyintézést várnak el. Ez a trend valójában jóval túlmutat az autólízing piacán. A fogyasztók ma már nem pusztán pénzügyi terméket keresnek, hanem élményt, kényelmet és rugalmasságot. Ahogy az online kereskedelemben vagy a bankszektorban megszokták az azonnali ügyintézést, ugyanezt várják el az autófinanszírozásban is.

A következő évek egyik legnagyobb kérdése az lesz, hogy melyik szereplő tud sikeresen alkalmazkodni ehhez az új világhoz. A klasszikus finanszírozói szerep ugyanis fokozatosan háttérbe szorul.

 Az iparági szakemberek több mint fele szerint a lízingcégeknek egyre inkább szolgáltatóként kell működniük: az ügyfelek nemcsak finanszírozást várnak, hanem biztosítást, szervizszolgáltatást, flottakezelést, digitális adminisztrációt és teljes körű mobilitási megoldásokat is. 

Az elektromos autók új korszakot hozhatnak

Ráadásul közben az autóipar technológiai átalakulása is felgyorsult. Az elektromos autók térnyerése alapjaiban változtathatja meg a piacot. A lízingszektor szereplői a legnagyobb növekedési potenciált már most az elektromos autók finanszírozásában látják. Ugyanakkor ezen a területen továbbra is komoly bizonytalanságok vannak: magasak a beszerzési árak, hiányos a töltőinfrastruktúra, és sokan tartanak attól, hogy a gyors technológiai fejlődés miatt milyen lesz ezeknek az autóknak a maradványértéke néhány év múlva.

Az ügyfelek igazi partnerre vágynak 

Mindez azt jelenti, hogy az autólízing-piac sosem látott kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe. Azok a szereplők lesznek sikeresek, akik nem egyszerűen finanszírozást kínálnak, hanem valódi partnerként állnak az ügyfelekhez, képesek gyors döntéseket hozni, egyszerű digitális folyamatokat biztosítani, rugalmas konstrukciókat kialakítani. És ami a legfontosabb, értik az ügyfelek eltérő élethelyzeteit és képesek személyre szabott megoldásokat nyújtani a számukra.

A magyar autósok ugyanis továbbra is ragaszkodnak az autójukhoz — még akkor is, ha egyre nehezebb fenntartani vagy lecserélni azt. Ebben a környezetben az autófinanszírozás jövője nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem bizalomról, rugalmasságról és ügyfélélményről is szól.

Buzássy Csaba
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