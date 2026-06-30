Magyar Péter nyíltan elmondta: Magyarország szembefordul Ursula von der Leyenék döntésével, Zelenszkij ennek nagyon nem fog örülni – "Nem támogatjuk"

Magyar Péter közölte, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely korlátozná a hadköteles korú ukrán férfiak belépését az Európai Unióba. A miniszterelnök szerint Budapest akkor is befogadja a háború vagy a mozgósítás elől menekülő kárpátaljai magyarokat, ha az uniós szabályozás végül életbe lép.

Magyar Péter szerint Magyarország több más országgal együtt ellenzi a hadköteles ukrán férfiak belépésének korlátozását / Fotó: feherlovon.com / Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter miniszterelnök kedden a Parlamentben kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság azon javaslatát, amely korlátozná a hadköteles korú ukrán férfiak belépését az Európai Unióba. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Budapest már hivatalosan is jelezte ellenérveit Brüsszelnek, és állítása szerint további hat-hét tagállam is ellenzi az elképzelést.

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A miniszterelnök azt is egyértelművé tette, hogy még abban az esetben is befogadják az Ukrajnából érkező magyar nemzetiségű menekülteket, ha az uniós javaslat végül megkapja a szükséges támogatást. Mint fogalmazott, a háború vagy a mozgósítás elől menekülő kárpátaljai magyarok továbbra is számíthatnak Magyarországra.

A becslések szerint jelenleg 70-80 ezer magyar nemzetiségű ember él Ukrajna nyugati részén, Kárpátalján. Közülük több százan szolgálnak az ukrán fegyveres erők kötelékében.

Az Európai Bizottság június 26-án terjesztette elő új javaslatát, amely meghosszabbítaná az Európai Unióban tartózkodó mintegy 4,4 millió ukrán ideiglenes védelmét. Ugyanakkor az új szabályok értelmében a hadkötelezettség alá tartozó ukrán férfiak számára szigorúbb belépési feltételeket vezetnének be.

A javaslat elfogadásához a tagállamok minősített többségének támogatása szükséges. Amennyiben jóváhagyják, az új szabályozás 2027 márciusában léphet hatályba.

Az Európai Bizottság és az ukrán vezetés szerint a módosítás célja, hogy az uniós szabályozás jobban igazodjon Ukrajna hadiállapot idején alkalmazott jogrendjéhez. Ukrajna ugyanis az háború kirobbanása óta érvényben lévő hadiállapot miatt jelentősen korlátozza a hadköteles korú férfiak külföldre utazását.