Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával – jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.

Megint üzent Putyin embere Magyar Péter kormányának / Fotó: Anadolu via AFP

„Készek vagyunk az együttműködésre (Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével), amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében” – mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fejezte ki az orosz készséget az új magyar kormánnyal való párbeszédre, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat a Paks II. projektet illető minden kérdésre választ tud adni Budapestnek – írta meg az Infostart az MTI nyomán.

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Pozitívan értékelte a Kreml azt a magyar álláspontot, amely szerint Budapest nem kíván fegyvereket vagy katonai eszközöket küldeni Ukrajnának – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője május végén, amiről lapunk korábban beszámolt.

Putyin sajtófőnöke azt követően nyilatkozott, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott egyeztetésén közölte: Magyarország nem szándékozik fegyvereket vagy katonai technikát szállítani Ukrajnának.

Az orosz–ukrán háború kezdete óta Magyarország többször hangsúlyozta, hogy humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, ugyanakkor nem vesz részt fegyverszállításokban.

„Ha egy ország úgy véli, hogy nem szükséges tovább szítani a konfliktust, azt csak üdvözölni lehet” – jelentette ki Peszkov újságírók kérdésére válaszolva.