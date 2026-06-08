Már nem titok többé: kiderült, mit szállíthatott Budapestről az Antonov – ezért küldték Ferihegyre az ukránok a világ legnagyobb repülőgépét

Június 8-tól 20-ig Észtország ad otthont a Vigorous Warrior 2026 elnevezésű NATO orvosi hadgyakorlatnak. A gyakorlatot az Észt Védelmi Erők, a NATO és az Észt Egészségügyi Hatóság közösen szervezi, célja a multinacionális egészségügyi támogatás, valamint a polgári-katonai együttműködés fejlesztése valósághű hadműveleti körülmények között.

Fotó: Antonov Airlines / Facebook

A nagyszabású multinacionális gyakorlat logisztikai hátteréhez kapcsolódhat az is, hogy a közelmúltban Antonov An–124–100 Ruszlan típusú stratégiai teherszállító repülőgépek végeztek járatokat a lipcsei kiindulópont és az észtországi Amari légibázis között. Lipcse a NATO és EU-országok Antonov Logistic SALIS programjának egyik fő bázisa, ahol nagy teherbírású gépek állnak készenlétben.

A nyilvános repülési adatok önmagukban nem árulják el a rakományt, de nagy valószínűséggel NATO-logisztikai vagy a hadgyakorlathoz kapcsolódó stratégiai szállításról lehetett szó.

Az év egyik legnagyobb hadgyakorlata

A Vigorous Warrior az idei év egyik legnagyobb, Észtországban megrendezett nemzetközi hadgyakorlata: 32 szövetséges és partnernemzet összesen mintegy kétezer résztvevőjével. A program a katonai egészségügyi támogatás teljes spektrumát lefedi: a tervezéstől a végrehajtásig.

A résztvevők sérültellátást gyakorolnak a sérülés helyszínétől az evakuáláson és a magasabb szintű orvosi kezelésen át a különböző katonai egységek és nemzetek közötti ellátási folytonosságig. A gyakorlat emellett lehetőséget nyújt innovatív technológiai megoldások tesztelésére és a szövetséges erők közötti együttműködés erősítésére.

A helyszínválasztás politikai üzenete sem elhanyagolható

„Annak, hogy a Vigorous Warrior idén Észtországban kerül megrendezésre, mind számunkra, mind partnereink számára különleges jelentősége van. A hadgyakorlat NATO keleti szárnyára hozásával ott gyakorolunk egészségügyi támogatást, ahol a szövetségesi felkészültség a jelenlegi biztonsági helyzetben különösen fontos” – hangsúlyozta Tarmo Metsa tartalékos ezredes, a hadgyakorlat észt részről kijelölt igazgatója.