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NATO
hadgyakorlat
Észtország

Már nem titok többé: kiderült, mit szállíthatott Budapestről az Antonov – ezért küldték Ferihegyre az ukránok a világ legnagyobb repülőgépét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Június 8-tól húsz napon át Észtország adott otthont a NATO legnagyobb multinacionális orvosi hadgyakorlatának. A nagyszabású multinacionális gyakorlat logisztikai hátteréhez kapcsolódhat az Antonov An–124–100 Ruszlan típusú stratégiai teherszállító repülőgép.
VG
2026.06.08, 19:20
Frissítve: 2026.06.08, 19:50

Június 8-tól 20-ig Észtország ad otthont a Vigorous Warrior 2026 elnevezésű NATO orvosi hadgyakorlatnak. A gyakorlatot az Észt Védelmi Erők, a NATO és az Észt Egészségügyi Hatóság közösen szervezi, célja a multinacionális egészségügyi támogatás, valamint a polgári-katonai együttműködés fejlesztése valósághű hadműveleti körülmények között.

Antonov, repülőgép Kétezer katona, 32 ország: NATO hadgyakorlat kezdődik Észtországban – a világ legnagyobb repülőgépe is érintett lehet
Fotó: Antonov Airlines / Facebook

A nagyszabású multinacionális gyakorlat logisztikai hátteréhez kapcsolódhat az is, hogy a közelmúltban Antonov An–124–100 Ruszlan típusú stratégiai teherszállító repülőgépek végeztek járatokat a lipcsei kiindulópont és az észtországi Amari légibázis között. Lipcse a NATO és EU-országok Antonov Logistic SALIS programjának egyik fő bázisa, ahol nagy teherbírású gépek állnak készenlétben.

A nyilvános repülési adatok önmagukban nem árulják el a rakományt, de nagy valószínűséggel NATO-logisztikai vagy a hadgyakorlathoz kapcsolódó stratégiai szállításról lehetett szó.

Az év egyik legnagyobb hadgyakorlata

A Vigorous Warrior az idei év egyik legnagyobb, Észtországban megrendezett nemzetközi hadgyakorlata: 32 szövetséges és partnernemzet összesen mintegy kétezer résztvevőjével. A program a katonai egészségügyi támogatás teljes spektrumát lefedi: a tervezéstől a végrehajtásig.

A résztvevők sérültellátást gyakorolnak a sérülés helyszínétől az evakuáláson és a magasabb szintű orvosi kezelésen át a különböző katonai egységek és nemzetek közötti ellátási folytonosságig. A gyakorlat emellett lehetőséget nyújt innovatív technológiai megoldások tesztelésére és a szövetséges erők közötti együttműködés erősítésére.

A helyszínválasztás politikai üzenete sem elhanyagolható

„Annak, hogy a Vigorous Warrior idén Észtországban kerül megrendezésre, mind számunkra, mind partnereink számára különleges jelentősége van. A hadgyakorlat NATO keleti szárnyára hozásával ott gyakorolunk egészségügyi támogatást, ahol a szövetségesi felkészültség a jelenlegi biztonsági helyzetben különösen fontos” – hangsúlyozta Tarmo Metsa tartalékos ezredes, a hadgyakorlat észt részről kijelölt igazgatója.

Hozzátette: Észtországnak a gyakorlat bizonyítási lehetőség is egyben, megmutatja, hogy az ország képes szövetséges egységekkel és polgári egészségügyi partnerekkel együttműködve nagyszabású orvosi hadgyakorlatot szervezni. A katonai egészségügyi egységek mellett a polgári szektor képviselői is részt vesznek a gyakorlaton, hogy közös eljárásokat dolgozzanak ki. A tervezés és a végrehajtás során a szervezők igyekeznek minél több, az ukrajnai háborúból levont tapasztalatot beépíteni a forgatókönyvbe.

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