Már nem titok többé: kiderült, mit szállíthatott Budapestről az Antonov – ezért küldték Ferihegyre az ukránok a világ legnagyobb repülőgépét
Június 8-tól 20-ig Észtország ad otthont a Vigorous Warrior 2026 elnevezésű NATO orvosi hadgyakorlatnak. A gyakorlatot az Észt Védelmi Erők, a NATO és az Észt Egészségügyi Hatóság közösen szervezi, célja a multinacionális egészségügyi támogatás, valamint a polgári-katonai együttműködés fejlesztése valósághű hadműveleti körülmények között.
A nagyszabású multinacionális gyakorlat logisztikai hátteréhez kapcsolódhat az is, hogy a közelmúltban Antonov An–124–100 Ruszlan típusú stratégiai teherszállító repülőgépek végeztek járatokat a lipcsei kiindulópont és az észtországi Amari légibázis között. Lipcse a NATO és EU-országok Antonov Logistic SALIS programjának egyik fő bázisa, ahol nagy teherbírású gépek állnak készenlétben.
A nyilvános repülési adatok önmagukban nem árulják el a rakományt, de nagy valószínűséggel NATO-logisztikai vagy a hadgyakorlathoz kapcsolódó stratégiai szállításról lehetett szó.
Az év egyik legnagyobb hadgyakorlata
A Vigorous Warrior az idei év egyik legnagyobb, Észtországban megrendezett nemzetközi hadgyakorlata: 32 szövetséges és partnernemzet összesen mintegy kétezer résztvevőjével. A program a katonai egészségügyi támogatás teljes spektrumát lefedi: a tervezéstől a végrehajtásig.
A résztvevők sérültellátást gyakorolnak a sérülés helyszínétől az evakuáláson és a magasabb szintű orvosi kezelésen át a különböző katonai egységek és nemzetek közötti ellátási folytonosságig. A gyakorlat emellett lehetőséget nyújt innovatív technológiai megoldások tesztelésére és a szövetséges erők közötti együttműködés erősítésére.
A helyszínválasztás politikai üzenete sem elhanyagolható
„Annak, hogy a Vigorous Warrior idén Észtországban kerül megrendezésre, mind számunkra, mind partnereink számára különleges jelentősége van. A hadgyakorlat NATO keleti szárnyára hozásával ott gyakorolunk egészségügyi támogatást, ahol a szövetségesi felkészültség a jelenlegi biztonsági helyzetben különösen fontos” – hangsúlyozta Tarmo Metsa tartalékos ezredes, a hadgyakorlat észt részről kijelölt igazgatója.
Hozzátette: Észtországnak a gyakorlat bizonyítási lehetőség is egyben, megmutatja, hogy az ország képes szövetséges egységekkel és polgári egészségügyi partnerekkel együttműködve nagyszabású orvosi hadgyakorlatot szervezni. A katonai egészségügyi egységek mellett a polgári szektor képviselői is részt vesznek a gyakorlaton, hogy közös eljárásokat dolgozzanak ki. A tervezés és a végrehajtás során a szervezők igyekeznek minél több, az ukrajnai háborúból levont tapasztalatot beépíteni a forgatókönyvbe.