Orbán Viktor megszólalt az ukrán aranykonvojról: még ma bejelenti, hogy az Európa Unióban folytatja-e vagy a parlamentben – "Nem minden titkos tervemet árulom el"

Szombaton 10 órakor megkezdődött a Fidesz tisztújító, előtte pedig Orbán Viktor válaszolt a sajtó kérdéseire.

Orbán Viktor megszólat az ukrán aranykonvojról: még ma bejelenti, hogy az Európai Unióban folytatja-e / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A volt miniszterelnököt kérdezték Magyar Péter mai sajtótájékoztatójáról, ahol azzal vádolta meg a korábbi kormányt, hogy menekülttábort akart építeni Magyarországon. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy nem hajtottak végre ilyen tervet és egyetlen migráns sincs az országban, mert az emberek így döntöttek.

Az Európai Unióval való viták során taktikai lépéseket alkalmaztak és nem egyszer fordult elő, hogy meg kellett vezetni Brüsszelt. Kérdezték Sulyok Tamás és a Tisza-kormány vitájáról is, amelynek kimenetelét nem tudta megjósolni. Ugyanakkor azt mondta, nem szabad erőszakos eszközökkel elmozdítani a köztársasági elnököt.

Orbán Viktor megszólat az ukrán aranykonvojról: bejelenti, hogy az Európai Unióban folytatja-e

Az is szóba került, hogy a jövő héten Brüsszelbe utazik a Patrióták találkozójára. Ezt azzal magyarázta, hogy az uniós csúcsok előtt szokás, hogy minden pártcsalád vezetői egyeztetést tart. Itt közölte azt is, hogy ezt megelőzően nemzetközi sajtótájékoztatón fog beszélni.

Ez utóbbi különösen fontos lehet, miután Orbán Viktor egy kérdésre elárulta, hogy még ma a kongresszuson, a tisztújításra leadott voksok összeszámlálását követően fog arról beszélni, hogy tervez-e az uniós polikában szerepet vállalni. Amikor felvetették neki, hogy vissza fog-e térni a magyar parlamentbe, úgy reagált, hogy

nem minden titkos tervemet árulom el.

Egy kérdés-válasz erejéig viszont beszélt az ukrán aranykonvoj ügyéről is. "Minden a törvényeknek megfelelően zajlott" – rögzítette annak kapcsán, hogy adott-e utasítást az ukrán arany- és készpénzszállítmány lekapcsolására.

Azt is ismertette, hogy a Fidesz 28 fős elnökséget választ, a mandátum pedig egy évre szól. A saját maga szerepéről is fog beszélni a kongresszus előtt, mert őt magát is foglalkoztatja a kérdés, hogy terhet jelent-e a közössége számára.

Arra is kitért, hogy mindig a valóságról fog beszélni, akkor is, ha ezzel mások nem értenek egyet. Szerinte Magyarországon igenis vannak nemzetközi brigádok, akiket külföldiek fizetnek.