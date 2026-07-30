Ijesztő állapot közeleg: ki kell próbálni, mire megyünk Paks nélkül – részletesen bemutatjuk az összes forgatókönyvet, ami Magyarországra várhat

Viszont vannak az országnak gázüzemű erőművei. Ezek közül a legnagyobb

a MET tulajdonában lévő Dunamenti Erőmű (755 megawatt),

a Veoliához tartozó gönyűi erőmű (433 megawatt)

és az Alpiq Csepel csepeli gázturbinás erőműve (390-410 megawatt).

Szerdán azonban kiesett a Dunamenti Erőmű 400 MW kapacitása, meghibásodás miatt, ahogyan az oroszlányi erőmű 50 megawattos biomassza-egysége is.

Az MVM-hez tartozó mátrai erőmű lignitblokkjainak a termelése is növelhető.

Az MVM-nek van ezenfelül Lőrinciben, Litéren, Sajószögeden, a Bakonyban és Észak-Budán együtt közel 700 megawattnyi tartalék kapacitása. Bizonyos értelemben a listán felsorolt gázüzemű erőművek is tartaléknak számítanak, mert ezek az elmúlt hetekben viszonylag keveset termeltek a piacra, nyilván üzleti megfontolásból. A sötét órákban azonban felpörögnek, ez történt a mögöttünk hagyott, már a 3. paksi blokk leállítása után éjszakán is.

Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Összességében a belföldi kereslet kielégítése az erősen napsütéses órákban hazai termelésből kielégíthetőnek tűnik a paksi áram nélkül is, azonkívül azonban több mint kihívásos.

Jöhet bőven az import Paks pótlására

Magyar Péter az ország áramimport-kapacitását 3600–3800 megawattra tette, ami elég lehet a kiesett paksi termelés pótlására. Ám a kapacitás nem elég: kérdéses, lesz-e elég, behozható áram. A hőség miatt ugyanis a nem napos órákban Európa-szerte bajban vannak az atomerőművek (Mohi, Bohunice, Cernavoda), de a többi erőmű is. A szárazság miatt továbbá drasztikusan esett a balkáni és a romániai vízerőművek termelése. Most a vízerőművekben gazdag országok is inkább importálják, mint külföldre adják az energiát.

Sok múlik az árakon

A kínálat szűkülése kedvez a villamos energia ára növekedésének. Ez arra ösztönzi a hazai gázerőműveket, hogy növeljék a termelésüket. A drágulás segíti az importot is, hiszen egy kereskedő magasabb áron könnyebben talál árut. „Most arról van szó, hogy ami nincs, azt meg kell venni.

A gond ott jelentkezik, hogy amikor lemegy a nap, vagy felhő kerül elé, akkor a magyar villamosenergia-rendszer védtelen" – válaszolt a Világgazdaságnak Balogh József energiapiaci szakértő.

Az import kényszere a tőzsdei árat az esti órákban 900 euróra emeli megawattóránként. Fontos, hogy a villamos energia árának növekedése közvetlenül nem érinti a lakossági foogyasztókat, mert ők szabott, szabott, hatósági áron vásárolják az áramot. Közvetve természetesen végül minden költség a végfelhasználónál jelenik meg. Balogh József emlékeztetett, hogy a Paksi Atomerőmű tervezése idején még nem lehetett látni, hogy mostanra milyen vízszint- és hőmérsékleti állapotok alakulnak ki.