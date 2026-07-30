A Microsoft megmentette az amerikai tőzsdéket, de továbbra is hatalmas kérdés az MI-beruházások megtérülése
Az amerikai részvénypiac emelkedéssel nyithat, miután a Microsoft erős növekedési eredményei megnyugtatták a befektetőket: az MI-be irányuló, költséges beruházások végre kezdenek megtérülni. Ez ellensúlyozta az infláció újbóli erősödésével kapcsolatos aggodalmakat, amelyek továbbra is nyomás alatt tartják a hosszú lejáratú államkötvényeket.
- Az S&P 500 határidős indexe 0,3 százalékkal emelkedett,
- a Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,6 százalékkal kapaszkodtak fel, miután maga az index technikai korrekcióba süllyedt.
- A Microsoft részvényei a nyitás előtti kereskedésben 8,6 százalékkal ugrottak, miután felhőszolgáltatási üzletága négy éve a leggyorsabb növekedést érte el, miközben a vállalat sikeresen kordában tartotta kiadásait.
- Eközben a 30 éves amerikai államkötvény hozama négy bázisponttal emelkedett, folytatva menetelését a 2007 óta nem látott szintek felé.
Az Amazon gyorsjelentésére vár a részvénypiac
A piac szereplői az Amazon.com negyedéves eredményeit várják. A kereskedők meglehetősen bonyolult környezetben próbálnak eligazodni:
- egyszerre kell kezelniük a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények heves árfolyam-ingadozását egy erőteljes ralit követően,
- az olajárak jelentős kilengéseit, valamint azt, hogy
- a Federal Reserve (Fed) továbbra sem ad egyértelmű iránymutatást monetáris politikájával kapcsolatban.
A kötvénypiaci befektetőket egyre inkább aggasztja, hogy Kevin Warsh, a Fed elnöke nem lesz képes megfékezni az inflációt, amely immár öt egymást követő éve meghaladja a jegybank 2 százalékos célját. A legnagyobb MI-beruházó vállalatok gyorsjelentései közepette a piac azt is figyeli, hogy ezek a hatalmas fejlesztési kiadások valóban megtérülnek-e.
Míg a Microsoft eredményeit pozitívan fogadta a piac,
- a Meta Platforms részvényei 8,8 százalékkal estek a vártnál gyengébb bevételi előrejelzés miatt.
- A befektetők a technológiai óriások helyzetéről újabb képet kapnak a tőzsdezárás után, amikor az Amazon.com és az Apple is közzéteszi negyedéves eredményeit.
Láthattuk, hogy azok a hiperskálázó vállalatok, amelyek a nyereség megfelelő alátámasztása nélkül akarták tovább növelni beruházásaikat, büntetést kaptak a piactól
– mondta Rory McPherson, a Magnus Financial Discretionary Management szakértője. „A Microsoft viszont nem költ többet a korábban jelzettnél, miközben felhőüzletága tovább növekszik. Ez továbbra is kulcsfontosságú lesz, különösen az Amazon esetében.”
Emelkedik az olajár, hatalmas kérdés az infláció alakulása
Az olaj folytatta drágulását: a Brent hordónkénti ára 0,7 százalékkal 91,40 dollárra emelkedett, miután az Egyesült Államok megtorló csapásokat hajtott végre az amerikai erőket ért iráni támadásokra válaszul.
Csütörtökön a befektetők a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató, a személyes fogyasztási kiadások (PCE) alakulását várják. A júniusi havi fő mutató az alacsonyabb energiaárak miatt várhatóan negatív lesz, még a közelmúltbeli olajár-emelkedés előtt.
Az éves maginfláció ugyanakkor várhatóan továbbra is jóval a Fed 2 százalékos célja felett marad.
A befektetők emellett friss adatokat kapnak a gazdasági aktivitásról és a fogyasztói költésekről. Az Egyesült Királyságban a Bank of England is kamatdöntést tart. Bár a piacok többsége most kamattartásra számít, a szeptemberi ülés kimenetele továbbra is erősen megosztja a befektetőket.
Vegyes kép a technológiai szektorban
Miközben a Microsoft és a Meta részvényei ellentétes irányba mozogtak a nyitás előtti kereskedésben, a korábban jelentősen visszaesett csipgyártók erősödtek, miután
a Samsung Electronics bejelentette, hogy chipüzletágának nyeresége 250-szeresére nőtt, és a memóriapiaci hiány jövőre tovább súlyosbodhat.
A Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Indexet követő tőzsdén kereskedett alap (ETF) egy százalékkal emelkedett, ami arra utal, hogy az index öt nap alatt elszenvedett 16 százalékos esése után kialakulhatott egy technikai mélypont. A „Magnificent Seven” technológiai óriások közül csak a Meta és az Alphabet részvényei estek.
A gyorsjelentési szezon összességében kedvező az amerikai technológiai vállalatok számára, de jól látható az átrendeződés a csipgyártók felől a hiperskálázók irányába
– mondta Claudia Panseri, a UBS Wealth Management franciaországi befektetési igazgatója. „A félvezetőgyártók részvényei még a várakozásokat felülmúló eredmények esetén is ritkán tudnak érdemben emelkedni” - tette hozzá.
Vállalati hírek
Az Adidas részvényei történetük legnagyobb esését szenvedték el, miután a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó marketingkiadások miatt a vállalat negyedéves nyeresége elmaradt a várakozásoktól.
A Société Générale megemelte jövedelmezőségi célkitűzését, és új részvény-visszavásárlási programot jelentett be, jelezve, hogy Slawomir Krupa vezérigazgató előrelépést ért el a következő stratégia bemutatása előtt.
A Samsung Electronics csipüzletágának profitja 250-szeresére nőtt, és a vállalat szerint jövőre tovább romolhat a memóriapiaci hiány, ami a globális AI-infrastruktúra kiépítésének felgyorsulását tükrözi.
A Stellantis jövedelmezősége a második negyedévben is nyomás alatt maradt az európai verseny erősödése miatt, ahol a kínai gyártók egyre kedvezőbb árú elektromos és hibrid modellekkel terjeszkednek.