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Magyar Posta
hőség
nyitvartás
intézkedés

Rendkívüli hőség: módosul a postai szolgáltatás, korábban zárnak egyes posták – várni kellhet a küldemények kézbesítésére

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A Magyar Posta a hőségriadó idejére rendkívüli intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy megóvja munkatársai egészségét. A vállalat közlése szerint az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként kiemelt figyelmet fordítanak a dolgozók védelmére, különösen a szélsőséges időjárási körülmények között. Az intézkedések érintik egyes postahivatalok nyitvatartását és a kézbesítések ütemezését is.
VG
2026.07.30, 15:24
Frissítve: 2026.07.30, 15:27

Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Magyar Posta a hőség miatt, melyek érintik az ügyfelek kiszolgálását. A társaság közleményében hangsúlyozta: a hőség elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseit minden esetben az aktuális időjárási körülmények figyelembevételével, a hatályos jogszabályokkal összhangban hozza meg.

2026-ra további keresetnövekedést jelentő elemekről állapodott meg a Magyar Posta menedzsmentjével a Postás Szakszervezet.
Az újabb extrém hőhullám miatt rendkívüli intézkedéseket vezet be a Magyar Posta
Fotó: Shutterstock

A postai kézbesítők kevesesebb küldeményt visznek, hamarabb zárnak egyes posták

A vállalat közlése szerint 2026. július 30. és augusztus 4. között országosan úgy szervezik meg a kézbesítést, hogy a postások csak annyi küldeményt vigyenek magukkal, amennyivel legkésőbb 11 óráig vissza tudnak térni a bázispostára. Az intézkedés célja, hogy a kézbesítők a nap legforróbb időszakát már ne a szabadban töltsék.

A hőségriadó miatt a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező posták is rövidebb nyitvatartással működnek: ezeket az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében minden nap 12 órakor bezárják.

A nem klimatizált posták listáját a Magyar Posta a honlapján tette közzé.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a munkavállalók egészségének védelmében bevezetett intézkedések következtében a csomagfeldolgozásban és a küldemények kézbesítésében átmeneti lassulások fordulhatnak elő.

 A vállalat ezért az ügyfelek megértését kéri.

A Magyar Posta a munkatársak felkészítésére is kiemelt hangsúlyt helyez. A cég szerint külön figyelmet fordítanak a szabadban dolgozókra, akik számára 

  • hűtött ivóvizet biztosítanak védőitalként, emellett
  • 50 faktoros napvédőkrémet és védősapkát is kapnak.

A dolgozók a megszokott zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek, amely a nagy melegben kedvezőbb viselet.

A postai dolgozókat emellett folyamatosan tájékoztatják arról is, hogy országszerte hol találhatók olyan klimatizált helyiségek, ahová munkavégzés közben betérhetnek lehűlni.

Két postai kézbesítő halt meg

Miként megírtuk, néhány hete két postai kézbesítő halt meg, amely miatt vizsgálatok indultak a Magyar Postánál, miközben a terepen dolgozó kézbesítők és a szakszervezet szerint nem egyedi problémáról, hanem hosszú évek óta fennálló hiányosságokról van szó. 

Ugyanakkor a vállalat már a június végi extrém hőség idején elrendelt ideiglenes védekezési intézkedéseket, így például azt, hogy a kézbesítők csak annyi küldeményt vigyenek magukkal, amellyel legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérnek a postahelyre. A légkondicionáló nélküli postákat pedig délben bezárták az akkori, első idei nagy hőhullám idején.

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