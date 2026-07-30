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kultúra
Nagy Ervin
Opera
átvilágítás

Nagy Ervin most közölte: elérte a tisztítótűz a Magyar Állami Operát, kezdődik az ellenőrzés – „A mai napon szakértői csapat érkezik”

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Átfogó vizsgálat kezdődik a Magyar Állami Operaházban, az ellenőrök a működés szabályosságát és a közpénzek felhasználását is áttekintik. Nagy Ervin elmondta, hogy az eredmények ismeretében a kulturális tárca további intézkedéseket tehet.
VG
2026.07.30, 15:03

Szakértői csapat érkezik csütörtökön a Magyar Állami Operaházba, hogy megkezdje az intézmény átvilágítását – jelentette be Facebook-oldalán Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.
Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár / Fotó: AFP

„A mai napon szakértői csapat érkezik az intézménybe” – írta az államtitkár. Közlése szerint az ellenőrzés három fő területre terjed ki: megvizsgálják az Operaház tevékenységének törvényességét, szakszerűségét és hatékonyságát.

Az átvilágítás egyik kiemelt témája várhatóan az intézmény gazdálkodása lesz. Nagy Ervin hangsúlyozta, hogy az állami fenntartású kulturális intézmények évente több milliárd forintnyi közpénzből működnek, ezért az adófizetők joggal várják el a források átlátható, indokolt és felelősségteljes felhasználását.

Nagy Ervin: intézkedések követhetik az átvilágítást

Az államtitkár bejegyzéséből nem derült ki, hogy konkrét esemény, gazdálkodási probléma vagy korábbi jelzés miatt rendelték-e el az ellenőrzést. Arról sem közölt részleteket, hogy a vizsgálat pontosan milyen időszakra terjed ki, meddig tarthat, illetve kikből áll a kijelölt szakértői csapat.

A bejelentés alapján az ellenőrök nem kizárólag pénzügyi szempontból tekintik át az Operaház működését. A törvényességi vizsgálat mellett a szakmai döntések és az intézmény működésének hatékonysága is terítékre kerül.

Nagy Ervin szerint az ellenőrzés célja a Magyar Állami Operaház iránti bizalom megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a magyar kultúra egyik legfontosabb intézménye hatékonyan működjön.

Az átvilágítás megindítása önmagában nem jelenti azt, hogy az intézménynél szabálytalanságot tártak fel. Az államtitkár ugyanakkor jelezte, hogy a minisztérium a vizsgálat lezárása után tájékoztatást ad az eredményekről, és amennyiben szükséges, megteszi a kellő intézkedéseket.

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