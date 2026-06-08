Nagyon furcsa, ami Zelenszkij elnöki repülőgépével történt, eddig ilyen még nem fordult elő: a repülési adatok buktatták le – ellenség lett Ukrajna legfőbb európai szövetsége?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megváltoztatta szokásos európai utazási útvonalát: a FlightAware repüléskövető szolgálat adatai szerint legutóbbi londoni útján nem a lengyelországi Rzeszówon, hanem a moldovai Kisinyov át hagyta el az országot. Korábban Zelenszkij európai útjain általában a lengyelországi Rzeszów szolgált átszállóhelyként, ezúttal azonban a moldovai Kisinyov töltötte be ezt a szerepet, ahonnan az elnök az Egyesült Királyságba folytatta útját.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: AFP

Az útvonalváltás okáról hivatalos közlés nem érkezett. Az időzítés azonban feltűnő: a változás épp akkor következett be, amikor Kijev és Varsó között újabb diplomáciai feszültség bontakozott ki. Ukrajna ugyanis az egyik különleges műveleti egységét az Ukrán Felkelő Hadsereg – ukránul UPA – nevezte el, amit Lengyelország határozottan elítélt.

A vita gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az UPA megítélése a két országban homlokegyenest eltér: Ukrajna nagy részén a szovjet megszállás ellen küzdő függetlenségi mozgalomként tekintenek rá, Lengyelországban viszont a szervezet neve tömeges erőszakkal és háborús bűnökkel kapcsolódik össze,

különösen a volhíniai és galíciai mészárlások miatt, amelyek akár százezer lengyel civil életét is követelhették.

A névváltoztatás mellett egy másik ukrán lépés is bírálatokat váltott ki: Kijev május 19-én hazaszállíttatta Andrij Melnik földi maradványait. Melnik az Ukrán Nacionalisták Szervezetének, az OUN-nak volt az egyik vezetője; ez volt az a politikai ernyőszervezet, amely katonai alakulatként létrehozta az UPA-t.

Zelenszkij megjelent Melnik sírjánál is, amit a lengyel elnök, Karol Nawrocki azzal torolt meg, hogy kezdeményezi: vonják vissza az ukrán elnöktől Lengyelország legmagasabb kitüntetését, a Fehér Sas-rendet. A két ország viszonya különösen érzékeny: Varsó Ukrajna egyik legfontosabb katonai és politikai szövetségese az orosz invázióval szemben, a történelmi sebek azonban időről időre felszínre törnek.