A legfontosabb szövetségeseivel tárgyalt Zelenszkij – hiába támogatják, most minden Putyinon múlik
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkapta az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetőinek támogatását ahhoz, hogy Ukrajna és Oroszország tűzszüneti tárgyalásokat kezdjen egymással – derül ki abból a közös nyilatkozatból, amelyet a vasárnapi londoni védelmi egyeztetéseket követően adtak ki.
Zelenszkij a londoni Downing Street 10. szám alatt találkozott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, miközben az orosz-ukrán háború immár az ötödik évébe lépett – számolt be róla az Euractiv.
A vezető politikusok Zelenszkijjel közösen kiadott nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy támogatják „az Ukrajna és Oroszország közötti közvetlen párbeszédre vonatkozó javaslatot – aktív amerikai és európai részvétellel –, amelynek célja a tűzszünet elérése és a további tárgyalások elősegítése”. A közlemény szerint a jelenlegi érintkezési vonalnak kell kiindulópontként szolgálnia a tárgyalásokhoz, azt azonban leszögezték, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erővel megváltoztatni.
Egyelőre nem találkozik Zelenszkij és Putyin
Volodimir Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy személyesen találkozzanak. Putyin azonban elutasította az ötletet, mondván, nem látja értelmét a Zelenszkijjel való találkozónak addig, amíg nem születik megállapodás egy esetleges békeszerződésről.
Az ukrán elnök vasárnap este a Sky Newsnak azt mondta, hogy Kijevben találkozott Roman Abramovics orosz oligarchával is, hogy rajta keresztül üzenetet juttasson el Putyinnak.
„Önök a mi területünkön harcolnak ellenünk. Nem fogunk távozni, nem hagyjuk el a területünket, és nem adjuk meg önöknek a győzelmet” – idézte fel Zelenszkij az Abramovicsnak átadott üzenetét. A Gazprom vezetőjeként, valamint az angol labdarúgóklub, a Chelsea korábbi tulajdonosaként ismertté váló orosz oligarcha az Egyesült Királyság és az Európai Unió szankciós listáján szerepel a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt.
Kijev az utóbbi időben további lőszerszállítmányokat kért nyugati szövetségeseitől légvédelmi rendszerei számára, mivel Ukrajnát naponta érik orosz támadások. Volodimir Zelenszkij keresi a lehetőségét annak, hogy a nyugati szövetségesei további nyomást gyakorolhassanak Oroszországra a harcok befejezése érdekében.
Az ukrán elnök korábban az X közösségi platformon arról is írt, hogy hétfőn találkozik III. Károly brit királlyal. A londoni diplomáciai erőfeszítések azonban áthatóan nem hoztak azonnali eredményt, a harcok változatlan intenzitással folytatódtak.
A harcok folytatódnak
Hétfőn egy ukrán dróntámadás egy személyszállító vonatot ért, amelynek következtében az egyik mozdonyvezető meghalt, a másik pedig megsebesült – közölte a Telegramon Szergej Akszjonov, a Krím Moszkva által kinevezett vezetője.
A támadás néhány órával azt követően történt, hogy Oroszország több drón- és rakétacsapást indított Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint az egyik támdás megrongált egy nukleáris üzemanyag-tároló létesítményt a csernobili katasztrófa helyszínének közelében. Az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Energoatom közlése szerint a sugárzási szint a támadást követően a normál határértékeken belül maradt, bár a létesítmény üzemanyag-fogadó épülete részben megsemmisült.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közölte, hogy szakértői csoportot küld a helyszínre a károk felmérésére, és az esetet „mélységesen aggasztónak” nevezte.
Moszkva és Kijev az elmúlt hónapokban fokozta egymás elleni dróntámadásait, miközben az Amerikai Egyesült Államok vezette békekezdeményezések megrekedtek, részben a közel-keleti konfliktus miatt. Mindkét fél azzal vádolta a másikat vasárnap, hogy ismét civilek ellen hajtott végre támadásokat.
Az ukrajnai Zaporizzsja megye déli részén egy orosz tüzérségi támadás egy tömegközlekedési megállót ért, amelyben legalább két ember életét vesztette. A közelben egy dróntámadás egy 56 éves kisbuszsofőr halálát okozta – közölték a hatóságok.
A közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye ellen végrehajtott különálló orosz támadásokban két férfi halt meg – írta a Telegramon a régió kormányzója, Olekszandr Ganzsa.
Oroszországban egy ukrán dróntámadás egy személygépkocsit talált el a határ menti Belgorodi területen, amelynek következtében egy nő meghalt, férje pedig megsérült – közölték a helyi hatóságok.
Azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, több százezer ember vesztette életét, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat.
Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét tartja ellenőrzése alatt:
- a Krím-félszigetet, amelyet 2014-ben annektált,
- a keleti Donyecki és Luhanszki területek nagy részét, vagyis a együttesen Donbászként ismert régiót
- , valamint a déli Zaporizzsja és Herszon megyék jelentős területeit.