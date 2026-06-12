Vitézy Dávid bejelentette: már megint hozzá kell nyúlni a MÁV applikációhoz – alapjaiban újratervezik, fontos újdonságok érkeznek
„A magyar vasút fejlesztése érdekében nemcsak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.
Korábban Lázár János volt építési és közlekedési miniszter a tízpontos vállalásba ígérte meg az új applikáció bevezetését.
A MÁV-Volán csoport közölte, hogy minden fontosabb funkció elérhető lesz a MÁV+ applikációban, azonban Hegyi Zsolt vezérigazgató a bejelentést azzal egészítette ki, hogy bőven egy év múlva lesz teljes az applikáció működése.
A régebbi applikációra már rég ráfért egy ráncfelvarrás, Lázár minisztériuma elismerte, hogy a használatához kellett némi gyakorlat. A Világgazdasághoz eljutott több olyan eset is, amikor
a MÁV korábbi applikációja többszöri próbálkozás után sem töltődött be, illetve működés közben kidobta a felhasználókat.
Számos hibát már sikerült kijavítani az applikáción, azonban a késési biztosítás élesítésekor is lépett fel technikai hiba.
A közlekedési és beruházási miniszter friss posztja szerint az alapjaitól újratervezik a MÁV+ applikációt. Ez hosszabb folyamat lesz: első lépésben a jelenlegi verziót frissítik, amely két területen is jelentős újításokat hoz.
Vitézy Dávid szerint elmúlt években sok jogos kritika érte a rendszert, hiszen
a külföldi utazások esetében a jegyvásárlás gyakran sokkal bonyolultabb volt, mint amilyennek egy modern európai vasúttársaságnál lennie kellene.
Hozzátette, hogy lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése: megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető.
Így például közvetlenül az appból lehet jegyet váltani
- a Budapest–Bécs viszonylaton közlekedő valamennyi Railjetre és EuroCityre (EC),
- valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is.
- Emellett a kishatárforgalmi járatokra szintén elérhetővé vált a jegyvásárlás, ami közvetlenül érinti például a Szeged–Szabadka járatok
- vagy a Nyugat-Magyarországon közlekedő EuroRegio vonatok utasait.
A miniszter azt is írta, hogy javul a viszonylati jegyvásárlás folyamata is, és bekerültek olyan alapvető utastájékoztatási funkciók, amelyeket „az utasok joggal a kezdetek óta hiányoltak”.
„Az applikáció ne csupán egy jegyértékesítő felület legyen, hanem valódi segítség az utazás során” – tette hozzá.
A frissítés után az alkalmazás a találati listából alapértelmezetten már egy részletes eljutási ablakot mutat. Itt láthatók a köztes megállók és a járatokkal kapcsolatos egyéb fontos információk. Innen közvetlenül megnyithatók az utazásban használt járatok menetrendjei, valamint az egyes állomásokról induló további járatok listája is.