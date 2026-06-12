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applikáció
MÁV
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bejelentette: már megint hozzá kell nyúlni a MÁV applikációhoz – alapjaiban újratervezik, fontos újdonságok érkeznek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A MÁV+ alkalmazás újabb frissítés kap: egyszerűbbé válik a nemzetközi jegyvásárlás. Vitézy Dávid szerint több utastájékoztatási funkció is bekerül most már a rendszerbe.
Sz. E.
2026.06.12, 15:26
Frissítve: 2026.06.12, 15:52

„A magyar vasút fejlesztése érdekében nemcsak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.

Vitézy Dávid MÁV applikáció
Vitézy Dávid szerint több utastájékoztatási funkció is bekerül most már a rendszerbe / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Korábban Lázár János volt építési és közlekedési miniszter a tízpontos vállalásba ígérte meg az új applikáció bevezetését. 

A MÁV-Volán csoport közölte, hogy minden fontosabb funkció elérhető lesz a MÁV+ applikációban, azonban Hegyi Zsolt vezérigazgató a bejelentést azzal egészítette ki, hogy bőven egy év múlva lesz teljes az applikáció működése. 

A régebbi applikációra már rég ráfért egy ráncfelvarrás, Lázár minisztériuma elismerte, hogy a használatához kellett némi gyakorlat. A Világgazdasághoz eljutott több olyan eset is, amikor 

a MÁV korábbi applikációja többszöri próbálkozás után sem töltődött be, illetve működés közben kidobta a felhasználókat. 

Számos hibát már sikerült kijavítani az applikáción, azonban a késési biztosítás élesítésekor is lépett fel technikai hiba

A közlekedési és beruházási miniszter friss posztja szerint az alapjaitól újratervezik a MÁV+ applikációt. Ez hosszabb folyamat lesz: első lépésben a jelenlegi verziót frissítik, amely két területen is jelentős újításokat hoz.

Vitézy Dávid szerint elmúlt években sok jogos kritika érte a rendszert, hiszen 

a külföldi utazások esetében a jegyvásárlás gyakran sokkal bonyolultabb volt, mint amilyennek egy modern európai vasúttársaságnál lennie kellene. 

Hozzátette, hogy lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése: megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető.

​Így például közvetlenül az appból lehet jegyet váltani 

  • a Budapest–Bécs viszonylaton közlekedő valamennyi Railjetre és EuroCityre (EC), 
  • valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is. 
  • Emellett a kishatárforgalmi járatokra szintén elérhetővé vált a jegyvásárlás, ami közvetlenül érinti például a Szeged–Szabadka járatok 
  • vagy a Nyugat-Magyarországon közlekedő EuroRegio vonatok utasait.

A miniszter azt is írta, hogy javul a viszonylati jegyvásárlás folyamata is, és bekerültek olyan alapvető utastájékoztatási funkciók, amelyeket „az utasok joggal a kezdetek óta hiányoltak”. 

„Az applikáció ne csupán egy jegyértékesítő felület legyen, hanem valódi segítség az utazás során” – tette hozzá.

​A frissítés után az alkalmazás a találati listából alapértelmezetten már egy részletes eljutási ablakot mutat. Itt láthatók a köztes megállók és a járatokkal kapcsolatos egyéb fontos információk. Innen közvetlenül megnyithatók az utazásban használt járatok menetrendjei, valamint az egyes állomásokról induló további járatok listája is.

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