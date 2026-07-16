Mozgolódás Magyar Péter egykori munkahelyén: már meg is van az új vezető – Csányiék egykori embere kapott fontos pozíciót

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vezérigazgató
Diákhitel Központ Zrt.
kinevezés

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Új elnök-vezérigazgató került a Diákhitel Központ élére. Az új vezető több mint 15 éves OTP Banknál szerzett banki és vállalatfinanszírozási tapasztalattal érkezik.
VG
2026.07.16, 08:40
Frissítve: 2026.07.16, 09:00

Vezetőváltás történt a Diákhitel Központ Zrt.-nél: 2026. július 10-i hatállyal megszűnt Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása, a társaság irányítását pedig Badics László veszi át.

Diákhitel Központ
Új elnök-vezérigazgató került a Diákhitel Központ élére / Fotó: Jászai Csaba

Badics László több mint másfél évtizedes banki és ügyfélkapcsolati tapasztalattal érkezik a Diákhitel Központ élére.

Pályafutását az OTP Bank Nyrt. önkormányzati osztályán kezdte, ahol már két év elteltével osztályvezető-helyettesi megbízást kapott.

2008-tól az OTP Bank Budapesti Régiójának kereskedelmi banki centrumában ügyfélkapcsolati vezetőként dolgozott. Ebben a pozícióban a közép- és nagyvállalati ügyfelek, valamint az önkormányzati finanszírozási területek irányításáért felelt.

2015-ben az OTP legnagyobb corporate centrumának ügyfélkapcsolati igazgatójává nevezték ki. 

Feladatköre ekkor tovább bővült: a vállalatfinanszírozási tevékenység mellett a számlavezetési és a back-office területek irányítását is ellátta. 

Banki pályafutása során elsősorban a vállalati finanszírozás, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése és a nagy szervezetek működésének koordinálása terén szerzett jelentős vezetői tapasztalatot.

A Diákhitel Központ közleménye szerint a tulajdonosi jogok gyakorlója a szervezet megújulásának időszakára nevezte ki Badics Lászlót elnök-vezérigazgatónak.

Az új vezető elsődleges feladata a működés folytonosságának biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz.

A társaság a közleményben nem részletezte a vezetőváltás okait, és arról sem adott tájékoztatást, hogy Bugár Csaba távozását mi indokolta. 

A hangsúly ugyanakkor a szervezet megújulásán és a jövőbeni működési modell kialakításán van, amelynek előkészítését már az új elnök-vezérigazgató irányítja.

A Diákhitel Központ Zrt. a magyar felsőoktatásban tanulók számára nyújt kedvezményes hitelkonstrukciókat, működésének célja pedig a hallgatók tanulmányainak és megélhetésének finanszírozási támogatása. 

Az intézmény működésének folyamatosságát a vezetőváltás időszakában is biztosítani kívánják. 

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