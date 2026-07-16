Azonnal beszakadt a Mol, az OTP viszont pattan
Emelkedést jeleznek a főbb európai indexek a csütörtöki tőzsdei nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők továbbra is a beérkező gazdasági mutatókra figyelnek. Jönnek az euróövezet kereskedelmi mérlegének a számai, valamint az Egyesült Királyság ipari termelésére, GDP-jére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó adatok. A júniusi olasz infláció is a mai napirenden van.
Az erősödést ugyanakkor fékezheti, hogy a globális félvezető és technológiai szektorok túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak profitrealizálást váltottak ki a piacokon, ami jelentős veszteségekhez vezetett, különösen Ázsiában, és Európát is gyengítheti.
A szerdai méretes esés után beállt záróértékéhez mérten a pesti börze vezető indexe, a BUX 0,08 százalékkal magasabban, 140 972 ponton kezdte a csütörtöki kereskedést.
Az OTP részvényei 1,3 százalékos erősödéssel, 44 900 forinton indították a napot.
A Mol papírjai viszont brutálisan beszakadtak, az árfolyam 3,1 százalékkal, 4090 forintra zuhant, holott a Brent hordónkénti jegyzése mindössze 0,5 százalékkal, 84,5 dollárra mérséklődött.
A Richter továbbra is a 12 000 forintos lélektani határ felett maradt, sőt a gyógyszergyártó kurzusa 0,2 százalékkal, 12 030 forintig kúszott.
A Magyar Telekom részvényei 2626 forinton stagnáltak.
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A forint nagyjából ott folytatja, ahol szerdán abbahagyta. Az eurót 359,4 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.