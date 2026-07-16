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Azonnal beszakadt a Mol, az OTP viszont pattan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csekély emelkedéssel kezdett csütörtökön a BUX. A blue chipek közül a Mol szabadeséssel startolt, az OTP ugyanakkor megkezdte szerdai vesztesége ledolgozását.
Murányi Ernő
2026.07.16, 09:15
Frissítve: 2026.07.16, 09:22

Emelkedést jeleznek a főbb európai indexek a csütörtöki tőzsdei nyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők továbbra is a beérkező gazdasági mutatókra figyelnek. Jönnek az euróövezet kereskedelmi mérlegének a számai, valamint az Egyesült Királyság ipari termelésére, GDP-jére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó adatok. A júniusi olasz infláció is a mai napirenden van.

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Azonnal beszakadt a Mol, az OTP viszont pattan / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az erősödést ugyanakkor fékezheti, hogy a globális félvezető és technológiai szektorok túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak profitrealizálást váltottak ki a piacokon, ami jelentős veszteségekhez vezetett, különösen Ázsiában, és Európát is gyengítheti.

A szerdai méretes esés után beállt záróértékéhez mérten a pesti börze vezető indexe, a BUX 0,08 százalékkal magasabban, 140 972 ponton kezdte a csütörtöki kereskedést.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei 1,3 százalékos erősödéssel, 44 900 forinton indították a napot. 

 OTP részvény
OTP részvény11:26:16
Árfolyam: 45 210 HUF +870 / +1,92 %
Forgalom: 3 144 593 740 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai viszont brutálisan beszakadtak, az árfolyam 3,1 százalékkal, 4090 forintra zuhant, holott a Brent hordónkénti jegyzése mindössze 0,5 százalékkal, 84,5 dollárra mérséklődött.

 MOL részvény
MOL részvény11:29:13
Árfolyam: 4 138 HUF -82 / -1,98 %
Forgalom: 862 168 402 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter továbbra is a 12 000 forintos lélektani határ felett maradt, sőt a gyógyszergyártó kurzusa 0,2 százalékkal, 12 030 forintig kúszott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:24:59
Árfolyam: 12 050 HUF +40 / +0,33 %
Forgalom: 195 889 870 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2626 forinton stagnáltak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:28:38
Árfolyam: 2 610 HUF +10 / +0,38 %
Forgalom: 202 811 098 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu