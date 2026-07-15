A magyar drónparancsnok állítja: lelőtt egy Mi–28-as, orosz harci helikoptert

Egy ukrán drón július 15-én lelőtt egy orosz Mi–28-as harci helikoptert – állította Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka.

Mi–28-as harci helikopter, a hírek szerint ilyet semmisített meg az ukrán drón / Fotó: Pavel Pavlov / AFP (képünk illusztráció)

A Brovdi Telegram-oldalán közzétett bejegyzés szerint a helikoptert az oroszországi Belgorodi területen az ukrán 427. önálló pilóta nélküli rendszerek ezredének katonái találták el. A bejegyzéshez mellékelt videón egy drón felvétele látható, amely a helikoptert üldözi, majd a kép megszakad. A parancsnok szerint a találat sikeres volt, és a helikopter a földre zuhant.

Az esetről beszámoló Kyiv Independent hozzátette, hogy egyelőre nem tudta másik, független forrásból is megerősíteni az állítást.

Főszerepben a drónok

A drónok szerepe jelentősen felértékelődött a lassan négy és fél éve zajló orosz-ukrán háború soron. Még két évvel ezelőtt is példátlannak számított, hogy egy drón egy helikoptert semmisítsen meg. Az első dokumentált esetre 2024. augusztus 6-án került sor, amikor a hírek szerint egy ukrán drón lelőtt egy másik orosz Mi–28-as harci helikoptert, amit akkor történelmi jelentőségű teljesítményként jellemeztek.

Előtte egyszer történt egy hasonló, ám nem megerősített eset, ami 2024. július 31-én is látott napvilágot. Akkor orosz katonai bloggerek beszámolói alapján egy ukrán drón a megszállt Donyeck közelében a levegőben tudott megsemmisíteni egy orosz Mi–8-as szállítóhelikoptert.

Az ukrán Forbes akkor közölt is egy fényképet, amelyet az állítólagos Mi–8-as égő roncsaként mutatott be, ugyanakkor nem szolgált olyan vizuális bizonyítékkal, amely igazolta volna, hogy a helikoptert valóban egy drón találta el.