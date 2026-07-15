Ukrajna és az EU új drónszövetséget kötött: von der Leyen szerint csak Kijev garantálhatja Európa biztonságát

Új védelmi ipari partnerséget kötött Ukrajna és az Európai Unió, amelynek középpontjában a dróngyártás és a pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll. Ursula von der Leyen szerint Kijev már nemcsak támogatásra szoruló ország, hanem Európa egyik meghatározó biztonsági szereplője.

Ursula von der Leyen újabb védelmi megállapodást jelentett be az Európai Unió és Ukrajna között / Fotó: AFP

Új védelmi ipari partnerségi megállapodást írt alá Ukrajna és az Európai Unió, amelynek egyik legfontosabb eleme a drónok fejlesztésére és gyártására épülő együttműködés. A bejelentést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tette kijevi látogatásán, amely egybeesett Ukrajna államiságának napjával.

Amit ma aláírunk, az egy közös drónmegállapodás, amely egész Európa védelmét szolgálja

– fogalmazott Von der Leyen, aki a háború kezdete óta immár tizenegyedszer látogatott Ukrajnába hivatalos úton. Az Európai Bizottság elnöke úgy vélte, Ukrajna mára „Európa nettó biztonsági szolgáltatójává” vált, vagyis nem csupán segítséget kap, hanem saját tudásával is hozzájárul az európai védelemhez.

Az együttműködés lényege, hogy az EU jelentős ipari és technológiai kapacitásait összekapcsolják az ukrán hadsereg által a harctéren megszerzett tapasztalatokkal. Von der Leyen közleménye szerint Európában rendelkezésre állnak a biztonságos gyártókapacitások és a fejlett ipari háttér, ugyanakkor az ukrán fél olyan gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a drónok alkalmazásáról és az ellenük való védekezésről, amelyek jelenleg egyedülállók.

Von der Leyen milliárdokkal támogatná az ukrán hadiipart

A megállapodás jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során Ukrajna egyre szorosabb hadiipari kapcsolatokat épít ki európai partnereivel. A nyugati fegyverkészletek apadása és az ukrán védelmi ipar gyors fejlődése miatt az európai országok egyre inkább közös fejlesztésekben és gyártásban látják a hosszú távú megoldást.

Nem ez az egyetlen új kezdeményezés. Ukrajna nemrég kilenc európai partnerrel közösen létrehozta a Ballisztikus Rakéták Elleni Koalíciót is, amely a Freya nevű új légvédelmi rendszer fejlesztésén dolgozik. A projekt célja, hogy enyhítse az ország egyre súlyosabb elfogórakéta-hiányát, különösen a Patriot légvédelmi rendszerek esetében.