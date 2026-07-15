Halvány reménysugarat kaptak a magyar termelők: háborús és időjárási kockázatok hajtják felfelé a gabonaárakat

Meredek áremelkedéssel reagáltak szerdán a nemzetközi terménypiacok az Azovi-tengeren végrehajtott ukrán dróntámadásokra, a franciaországi hőhullám okozta terméskiesésekre, valamint a Hormuzi-szoros körüli konfliktus újabb eszkalációjára. Oroszország és Ukrajna szerdán fokozta a Fekete-tengerért és a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalakért folytatott küzdelmét. Moszkva három embert ölt meg az ukrán kikötőváros, Odessza elleni támadásban, Kijev drónjai pedig orosz hajókat támadtak. A gabonaárak meredeken emelkdedni kezdtek. A búza mellett a kukorica és a repce jegyzése is erősödött, miközben a fizikai árpapiacon szintén megjelent az emelkedési nyomás.

Az Azovi-tengeri támadások és a Hormuzi-szorosnál fellángolt konfliktus felrázták a terménypiacokat, emelkednek a gabonaárak is Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A július 15-i délelőtti kereskedésben a párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-jegyzése 214,75 euró körül alakult tonnánként. Ez napi szinten mintegy 6 eurós, csaknem 3 százalékos drágulást jelentett. A repce még nagyobb ugrást produkált: az augusztusi kontraktus 537,75 euróig emelkedett, tonnánként 15,25 euróval meghaladva az előző kereskedési szintet. A novemberi repcét 548 euró felett jegyezték.

A párizsi kukorica augusztusi határideje 240 euró közelében mozgott tonnánként. Az Egyesült Államokban a chicagói szeptemberi kukorica több mint 1,5 százalékkal erősödött, miközben a búza dollárban számított nemzetközi referenciaára mintegy 3 százalékkal emelkedett.

Az Azovi-tengeren nyílt új front miatt ugrottak meg a gabonaárak

A búzapiacot elsősorban az orosz exportlogisztikát fenyegető támadások mozgatták meg. Az ukrán erők július első felében több mint száz orosz hajót támadtak meg az Azovi-tengeren. A célpontok között olajszállító tartályhajók, szárazáru-szállító hajók és vontatók is voltak, de a támadások a gabonaszállításban részt vevő flottát is érintették.

A térség jelentőségét mutatja, hogy az Azovi-tengeren és a hozzá kapcsolódó útvonalakon halad át az orosz gabonaexport mintegy negyede. Oroszország a támadások után korlátozta a hajózást, és egy időre leállította a Don–Azov-csatorna forgalmát is. A piaci szereplők attól tartanak, hogy a gabonát drágább fekete-tengeri vagy balti kikötőkbe kell átirányítani, ami növeli a szállítási időt és a fuvarköltséget.