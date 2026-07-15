Letaszította Szijjáró Péter Kapitány Istvánt a trónról: mostantól ő az első számú magyar topmenedzser a világban

"Szijjártó Péter a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon, hiszen ilyen méretű, és a nemzetközi gazdasági térben ekkora súlyú vállalatban egyetlen magyar ember sem tölt be ilyen magas tisztséget” – így kommentálta Fidesz a volt külgazdasági és külügyminiszter mai bejelentését. Ahogy beszámoltunk róla, Szijjártó Péter bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról, és BYD egyik globális vezetője lesz.

A Fidesz is gratulált Szijjártó Péternek: „ezzel a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon” / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A Fidesz közleményében kiemelte, Szijjártó Péter a rendszerváltást követő közel négy évtized legeredményesebb külügyminisztere volt. Szerintük a volt miniszter tehetségét, tudását és a nemzetközi gazdasági életben való elismertségét is bizonyítja, hogy

a jövőben a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői tisztségét látja majd el.

"Cégvezetői feladatai miatt Szijjártó Péter az országgyűlési képviselői mandátumáról lemond, a hazájáért és a magyar emberekért való elkötelezettsége azonban töretlen marad. Nem egy külföldi cég, pl. a Shell érdekeit képviseli a magyar kormányban, hanem Magyarország és a magyar emberek érdekeit jeleníti meg a világ egyik legjelentősebb és a magyar gazdaságot is meghatározó cégén belül" – írták, hozzátéve, hogy Szijjártó Péter kinevezése

a legmagasabb szintű szakmai elismerés, egyben új lehetőség arra, hogy a magyar tudás, teljesítmény és érdekérvényesítő képesség hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi gazdasági életben.

A BYD a világ egyik vezető technológiai vállalata, amely fejlődési pályája és innovációs ereje alapján öt éven belül a világ legnagyobb technológiai cégévé válhat. A magyarországi BYD beruházás az ország egyik legnagyobb sikere, amelyet valamennyi politikai erő egységesen támogatott.

Szijjártó Péter lemond a parlamenti mandátumáról, a BYD egyik globális vezetője lesz

A volt miniszter Facebookon tette közzé: „benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére”. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a posztjában is jelezte: a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is.

A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább

– írta Szijjártó. Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki. A vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, és ide helyezte az európai központját is.