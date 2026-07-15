Meglepetés: nem vár tovább, új pártot alapíthat a Fidesz politikusa – „Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk”

Ferencz Orsolya szerint - akinek közösségi oldalán a neve alatt „űrkutató, villamosmérnök, korábban politikus” hivatások szerepelnek - fontos üzenni azoknak a választóknak, akik ma egyedül érzik magukat, vagy úgy vélik, hogy a hangjuk nem hallatszik kellő erővel. Úgy véli, hogy sokan készek arra, hogy újra egyesítsék és megerősítsék a magyar jobboldalt. Hangsúlyozta, hogy ennek a munkának az erkölcsre és a polgári Magyarország értékrendjére kell épülnie. Bejegyzésében kiemelte, hogy a polgári Magyarország alapját az egymás iránti tisztelet, a jog uralma, a munka megbecsülése és a tudás elismerése jelenti, vagyis nem egyes politikusok, hanem az időtálló értékek állnak a középpontban.

Ferencz Orsolya szerint sok választót sem a TISZA, sem a Fidesz nem szólított meg, a polgári Magyarországért dolgozó politikai közösség életre hívását jelentette be (a felvtel egy korábbi rendezvényen készült)

Fotó: Kocsis Zoltán

A volt miniszteri biztos szerint senki nincs, aki megszólítsa a polgári Magyarországot akaró választókat

Ferencz Orsolya úgy fogalmazott, hogy a polgári Magyarország hangja mára meggyengült, mert meglátása szerint mind a korábbi, mind a jelenlegi kormánypártban meghatározóvá vált az a szemlélet, amelyben a nyers erő és a hatalomtechnikai megfontolások felülírják az alapvető értékeket. Emellett azt is kifogásolta, hogy más politikai szereplők sem tettek érdemi kísérletet azoknak a választóknak a megszólítására, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek.

A politikus szerint a TISZA Párt szavazói közül is sokan csalódottak, mivel véleménye szerint a kormányváltás nem hozta el

a társadalmi megbékélést,

sem a szakmai alapokon nyugvó, konszolidált és nyugodt kormányzást.

Álláspontja szerint továbbra is az indulatok szítása, a politikai show, az eltérő vélemények figyelmen kívül hagyása és a forradalmi logika határozza meg a közéletet, holott sok választó éppen ezek megszűnését várta az új parlamenti többségtől.

Ferencz Orsolya úgy véli, hogy a jelenlegi pártpolitikai keretek meghaladása nélkül nem lehet olyan erős és hiteles szellemi-politikai közösséget létrehozni, amely otthont adhat mindazoknak, akik hisznek a közös polgári és nemzeti értékekben.

Ennek érdekében a polgári és nemzeti értékeket valló emberek összefogását, valamint egy új értékközösség megszervezését sürgette, hangsúlyozva, hogy szerinte nincs idő a további várakozásra.