Hivatalos: Ukrajna megkapja Európa egyik legjobb vadászgépét, már nem elég a Gripen – az oroszok csúcsfegyvereire fognak vadászni

Franciaország és Ukrajna megállapodott 16 Rafale vadászgép beszerzéséről, amelyekhez fegyverrendszerek és pilótakiképzés is társul. Emmanuel Macron szerint a két ország emellett közös fegyvergyártási programot is indít, hogy Kijev hosszabb távon saját maga állíthasson elő kulcsfontosságú fegyvereket.

Újabb mérföldkőhöz érkezett Ukrajna légierőjének modernizációja: Franciaországgal megállapodott 16 Rafale vadászgép beszerzéséről / Fotó: StockTrek Images via AFP

Franciaország és Ukrajna megállapodott arról, hogy Kijev 16 darab Rafale többfeladatú vadászgépet szerez be a hozzájuk tartozó fegyverrendszerekkel együtt

– jelentette be kedden Emmanuel Macron francia elnök a Ukrajnát támogató országok párizsi találkozóját követően.

A francia elnök közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel olyan ütemtervet fogadtak el, amely nemcsak a Rafale-ok beszerzését, hanem az új generációs SAMP/T NG légvédelmi rendszerek első ütegének átadását is tartalmazza. Franciaország emellett radarokat és további légvédelmi rakétákat is biztosít Ukrajna számára.

A megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy Franciaország engedélyezi több korszerű fegyver ukrajnai gyártását. Kijev helyben állíthatja majd elő az AASM irányított bombakészletet, a SAMP/T rendszerhez használt Aster 30 elfogórakétát, valamint a SCALP/Storm Shadow nagy hatótávolságú robotrepülőgépet is.

Franciaország befoltozná az ukrán légierőt

A lépés azért különösen jelentős, mert Ukrajna hónapok óta komoly hiánnyal küzd a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rakétákból. Oroszország az elmúlt időszakban fokozta ballisztikus rakétatámadásait, ami egyre nagyobb nyomás alá helyezi az ukrán légvédelmet.

Macron szerint ezért kilenc ország – köztük Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Norvégia – új koalíciót hozott létre Ukrajnával közösen a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésére. A Freyja névre keresztelt rendszer központi eleme egy ukrán fejlesztésű elfogórakéta lesz.

A Rafale-ok ugyan nem érkeznek azonnal: Macron szerint az első gépek várhatóan 2028-ban vagy 2029-ben állhatnak szolgálatba az ukrán légierőben. Az ukrán pilóták kiképzése azonban már a következő hónapokban megkezdődik.