Ursula von der Leyen és Zelenszkij éktelen dühös lesz: kilép az első EU-tag az ukránpárti szövetségből, egyenesen megmondta az elnöke – "Nincs ott helyünk"

Bulgária kilép az Ukrajnát támogató úgynevezett „tettre készek” koalíciójából – jelentette be Rumen Radev bolgár miniszterelnök Párizsban. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai rendezést tartja célravezetőnek.

Párizsból küldött egyértelmű üzenetet Rumen Radev bolgár miniszterelnök: Bulgária nem marad tagja az Ukrajnát támogató koalíciónak / Fotó: NurPhoto via AFP

A május óta hivatalban lévő kormányfő elmondta, Emmanuel Macron francia elnök személyesen hívta meg Bulgáriát a kezdeményezésbe, ugyanakkor úgy véli, országa nem tartozik azok közé az államok közé, amelyek Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai támogatását szorgalmazzák.

Radev szerint a konfliktus megoldását nem a háború elnyújtása, hanem az intenzív diplomáciai erőfeszítések jelenthetik.

Hozzátette, Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO tagsága, mivel a legfontosabb döntések ezekben a szervezetekben születnek, ahol Szófia is rendelkezik befolyással.

A bolgár miniszterelnök a francia nemzeti ünnep alkalmából látogatott Párizsba, ahol egyúttal méltatta a Franciaország és Bulgária közötti kétoldalú kapcsolatokat.

Szófia még 2025-ben, Roszen Zseljazkov miniszterelnöksége alatt csatlakozott a „tettre készek” koalíciójához. Az új kormány azonban több kérdésben is eltérő álláspontot képvisel az Ukrajnával kapcsolatos európai politikában.

Bulgária nem kér több háborúból

Radev júniusban már jelezte, hogy Bulgária megvétózná az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, arra hivatkozva, hogy az káros hatással lehet a bolgár gazdaságra. Emellett a kormány azt sem támogatja, hogy orosz ortodox püspökök felkerüljenek az uniós szankciós listára.

Nem sokkal korábban a bolgár vezetés azt is bejelentette, hogy leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. Dimitar Sztojanov védelmi miniszter akkor úgy fogalmazott: a bolgár kormány meggyőződése szerint az ukrajnai háborút nem a harctéren, hanem tárgyalóasztal mellett lehet lezárni.