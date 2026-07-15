Lázár János filctollát hibáztatja Vitézy Dávid – el nem végzett munkáról és rombolásról beszélt a közlekedési miniszter
A hazahozott uniós források jelentős részét vasúti járműbeszerzésekre, valamint a HÉV- és InterCity-flotta megújítására fordítja a kormány – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az InfoRádióban. A tárcavezető az interjúban egyúttal beszélt arról is, hogy már zajlik egy átfogó vasúti infrastruktúra-fejlesztési program előkészítése.
Egy kéz alá szervezik az összes vasúti jámű-beszerzést
Vitézy Dávid kifejtette: a kormány már meghozta a szükséges döntéseket egy országos közlekedésszervező társaság létrehozásáról. Az erről szóló törvény részletes parlamenti vitája jelenleg is zajlik, a zárószavazást pedig július 21-re tervezik. A tárcavezető ismertetése szerint a szervezet feladata lesz a nagy vasúti járműbeszerzések lebonyolítása.
A miniszter arról is beszélt, hogy a szerdai kormányülésen áttekintik a felszabadított uniós források felhasználását. Egyes beruházásokat időközben áthelyeztek a helyreállítási alapba, ezért további fejlesztésekre is maradt pénz – közölte.
Vitézy Dávid célként határozta meg egy olyan program elindítását, amely egyszerre foglalja magában
- a HÉV-vonalak és a vasúti pályák felújítását,
- az állomások korszerűsítését,
- valamint a járműállomány cseréjét.
A projektek pontos sorrendjéről még nem született végleges döntés, de a vasúti beruházásokat nem választási ciklusokban érdemes értékelni – magyarázta a tárcavezető. Úgy fogalmazott:
négy év alatt már jól látható eredmények születhetnek, de sok esetben inkább az építkezések megindulása lesz érzékelhető, mint a teljesen elkészült fejlesztések.
Vitézy Dávid szerint a jelenlegi helyzetet jelentősen nehezíti, hogy számos vasúti beruházás előkészítése félbemaradt. Példaként említette a lajosmizsei, a veresegyházi, a Debrecen–Nyíregyháza és a Hatvan–Füzesabony vasútvonal fejlesztését, a repülőtéri vasút, a Déli Körvasút folytatásának, valamint a ráckevei és szentendrei HÉV korszerűsítésének terveit.
Állítása szerint egyik projekt sem áll azonnali kivitelezésre alkalmas állapotban, mert hiányoznak a végleges tervek, az engedélyek és több szükséges hozzájárulás. Vitézy úgy fogalmazott, hogy ha ezek az előkészítő munkák elkészültek volna, számos beruházás már most elindulhatna.
Hogyha a munkát elvégezték volna, és Lázár János nem a filctollával rombol, akkor most nagyon sok mindent azonnal lehetne indítani, így most ezzel még lesznek azért elég jelentős feladataink
– húzta alá.
”Ez egy ilyen műfaj. Szerintem az emberek pontosan értik, hogy fejlődik a vasút, vagy nem fejlődik, és azt látni fogják, még ha ez egyébként sokszor nehézséggel is fog járni, mert pótlóbusz lesz, meg felújítások is lesznek, de hogy ha valami elindul, azt mindenki érzékeli ahhoz képest, mintha nem történik semmi„ – fejtegette a tárcavezető.
Teljes motorvonatok gyártására nincs hazai kapacitás, a külföldiekre több mint három évet kell várni
A járműbeszerzésekkel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai vasúti járműgyártás rendkívül leterhelt.
A jelenlegi piaci helyzetben a szerződéskötéstől számítva átlagosan három év telik el az első új szerelvények átadásáig – közölte a tárcavezető.
Mivel a tendereket még csak most készítik elő, az első új vonatok várhatóan három-három és fél év múlva érkezhetnek meg. A közlekedési miniszter szerint Magyarország hazai beszállítókkal igyekszik növelni a hozzáadott értéket, ugyanakkor mint mondta: teljes motorvonatok gyártására jelenleg nincs hazai kapacitás.