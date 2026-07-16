Zelenszkij most súlyos hibát vétett: kirúgta országa egyetlen reményét – százezrek életébe kerülhet, tömegek mehetnek utcára

Itt a július és megint hatalma megrendülésével fenyegető döntést hozott Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök egy éve megpróbálta ellenőrzése alá vonni a korrupcióellenes hatóságokat, de az országos tiltakozás miatt kénytelen volt döntéseit visszavonni. Most még szorultabb helyzetbe kerülhet. Kijevben már tüntetnek, hogy helyezzék vissza posztjába a népszerű védelmi minisztert, akit elért a napokban bejelentett kormányalakítás, és várható, hogy a tiltakozás országossé szélesedik. Ilyen még nem történt személyi döntés miatt Zelenszkij uralma alatt. Van, aki úgy véli, Mihajlo Fedorov elmozdítása százezrek életébe kerülhet.

A drónháború atyja is távozik Zelenszkij kormányátalakítása során – Kijevben máris a visszatérését követelik a tüntetők Fotó: AFP

Fedorovról a következőt posztolta Demko Attila biztonságpolitikai szakértő: "azon kevesek közé tartozott akiről csak jót lehetett hallani az ukrán kormányban."'

Hatékony volt és becsületes, de konfliktusba került (Olekszandr) Szirszkijvel (a hadsereg főparancsnokával) a reformok miatt majd Zelenszkivel is mert kezdett túl népszerű lenni. Kijevben pedig csak egy nap lehet az égen.

Mondjuk Moszkvában is, de ott másként oldják meg a kérdést – teszi hozzá az elemző. "Hogy súlyos hiba e Fedorov elmozditasa, majd az idő eldonti"', de az biztos hogy a Starlink megszerzése hadi célokra és a drónháború felfuttatasa Fedorov nevéhez fűződik – írja.

Demkó Attila kiemelte: 23 városban terveznek tünteteseket Zelenszkij döntése ellen - ilyen meg egy miniszter elmozdítása esetén sem történt. Kijevben csütörtökön máris ezrek vonultak tüntetni az utcákra, spontán reakcióként Fedorov bejelentésére távozásáról. Az Ukrinform jelentése szerint más ukrán városokban is voltak párszáz fős tüntetések Fedorov mellett, többek közt Lembergben.

A lépés külföldön sem növeli Zelenszkij népszerűségét, ahogy precedens nélküli ellenkezést szült tavaly júliusi, végül besült akciója is. "Zelenszkij elveszítette az érzékét az embereihez és a katonáihoz" - ezzel a címmel értékelte cikkében Fedorov eltávolítását például a német Die Welt.

A drónháború atyja radikálisan átszervezte volna az ukrán hadsereget

A mindössze 35 éves Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter szerda késő este, az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy távozik a kormányból, miután állítólag feszültségek alakultak ki közte és az ország katonai vezetése között – jelentette a Bloomberg. Már korábban elterjedt, hogy néhány napja bejelentettt kormányátalakítása részeként Volodimir Zelenszkij elnök a menesztésére készül.