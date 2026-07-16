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A SpaceX árfolyamzuhanása ezer milliárd dollárt törölt el Elon Musk űripari vállalatcsoportjának értékéből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csaknem 40 százalékot zuhant Elon Musk rakétavállalata a tőzsdei bevezetés óta. Augusztusban a korábbi tulajdonosoknak is meglesz a lehetősége részvényeik eladására - nagy a kockázata annak, hogy még tovább szakad a SpaceX árfolyama.
D. GY.
2026.07.16, 14:18

A SpaceX részvénye szerdán 135 dollár alá süllyedt, vagyis a nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során meghatározott kibocsátási ár alá, ezzel tovább mélyítve azt az esést, amely már több mint ezer milliárd dollárt törölt el Elon Musk vállalatcsoportjának értékéből a rekordméretű tőzsdei bevezetést követő csúcs óta.

SpaceX Elon Musk Nasdaq
Soron kívül bevezeték a SpaceX részvényeit a Nasdaqra - azóta is esik az árfolyam / Fotó: AFP

A SpaceX részvényei június közepén napközben még 225 dollárig emelkedtek, aminek hatására a veszteséges vállalat piaci kapitalizációja meghaladta az Amazonét, néhány nappal azután, hogy a cég 86 milliárd dollárt vont be egy 2 ezermilliárd dollár feletti értékelés mellett lezajlott, minden idők legnagyobb IPO-jában.

Besült a SpaceX rakétája

  • Azóta azonban a részvény 40 százalékot esett, aminek következtében 
  • Musk 42 százalékos részesedésének értéke nagyjából 1,2 ezermilliárd dollárról 760 milliárd dollárra csökkent. 
  • A SpaceX június végén kibocsátott kötvényei szintén jelentős árfolyamesést szenvedtek el.

"Ez most egy kicsit nehéz időszak a részvény számára” – mondta a Financial Timesnak az egyik olyan befektetési bank vezetője, amely részt vett az IPO lebonyolításában. 

Ugyanakkor nem hagytunk túl sok pénzt az asztalon, és akik megvették a részvényt, rendkívül felkészült befektetők, ezért nagyon elégedett vagyok azzal, kik birtokolják a papírt

 – tette hozzá.

A bankok viszont halálra keresték magukat

A SpaceX tőzsdei bevezetésén dolgozó több mint 20 Wall Street-i bank összesen 500 millió dollárnyi díjazáson osztozott, ami minden idők legnagyobb IPO-hoz kapcsolódó banki bevétele. Több vezető amerikai bank ezen a héten rekord negyedéves nyereségről számolt be, részben az MI-részvények körül kialakult spekulatív kereskedési hullámnak köszönhetően.

A SpaceX részvényeinek későbbi gyengélkedése egybeesett azzal, hogy a magas értékeltségű technológiai vállalatok részvényei az elmúlt hónapban nyomás alá kerültek. 

A befektetők aggódnak az emelkedő amerikai kamatlábak, valamint a nagy technológiai cégek hatalmas mesterségesintelligencia-beruházásainak megtérülése miatt.

A Goldman Sachs – amely az IPO egyik vezető szervezője volt – arra számít, hogy a SpaceX mesterséges intelligenciából származó bevétele 2030-ra százszorosára nő. A Morgan Stanley, amely a vállalat tőzsdei bevezetés utáni árfolyamstabilizálásáért felelt, szerdán 6,3 milliárd dolláros második negyedéves részvénykereskedési bevételről számolt be, ami 70 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Augusztusban jöhet a bennfentesek nyereségrealizálása - tovább zuhanhat az árfolyam

  • A SpaceX három héttel ezelőtt 25 milliárd dollárnyi adósságot vont be. Azóta kötvényei a befektetési kategóriájú vállalati kötvénypiac egyik legrosszabbul teljesítő papírjai közé tartoznak. 
  • A júniusi, 75 milliárd dolláros nyilvános részvénykibocsátás mintegy 20 százaléka kisbefektetőkhöz került, ami szokatlanul magas arány egy ekkora vállalat esetében. 
  • A fedezeti alapok (hedge fundok) a kibocsátásnak csupán 10 százalékát szerezhették meg, a fennmaradó rész hosszú távú intézményi befektetőkhöz, állami vagyonalapokhoz és Musk szövetségeseihez került. 
  • Több IPO előtti befektető jelenleg is több milliárd dolláros, még nem realizált nyereségen ül.

A bennfenteseket az IPO utáni zárolási időszak (lock-up) egyelőre megakadályozza a részvényeladásban, de a SpaceX augusztusi első negyedéves gyorsjelentése után már jelentős részvénycsomagokat értékesíthetnek.

A következő hetekben és hónapokban további részvénycsomagok is felszabadulnak, ugyanakkor Elon Musk és más nagy befektetők részvényeire a júniusi tőzsdei bevezetéstől számított 366 napos zárolás vonatkozik.

Gyorsított eljárás

A SpaceX-et a múlt héten felvették a Nasdaq–100 indexbe, miután a Nasdaq az év elején olyan szabálymódosításokat vezetett be, amelyek gyorsított eljárást biztosítanak az újonnan tőzsdére lépő vállalatok számára. Ennek eredményeként több milliárd dollárnyi passzív befektetés áramolhatott a frissen bevezetett cégek részvényeibe.

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