Kétéves csúcson a búza ára, visszatért a piacra a 2022-es gabonaválság árnyéka
A búza határidős árfolyama a szerdai 5 százalékos emelkedést követően megtartotta nyereségét, mivel az ukrán és orosz fekete-tengeri csapások veszélyeztették a hadviselő országok kulcsfontosságú exportútvonalát. A Bloomberg tudósítása szerint a chicagói árutőzsdén a legaktívabb búzakontraktus ára csütörtökön 3,1 százalékkal emelkedett, és 2024. május vége óta nem látott szintet ért el. A jegyzés immár harmadik egymást követő kereskedési napon erősödött, a búza ára pedig a hét eleje óta mintegy 7 százalékkal nőtt.
A piac attól tart, hogy a kölcsönös támadások akadályozhatják a világ két meghatározó gabonaexportőrének szállításait. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is fontos szereplője a búza-, kukorica- és növényiolaj-piacnak. Mindkét ország számára a Fekete-tenger jelenti a legfontosabb összeköttetést a világpiacokkal.
Az áremelkedés Európában még látványosabb volt. Az Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) július 16-án, közép-európai idő szerint 11.40-kor frissített adatai szerint, a párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-kontraktusa tonnánként 233,25 eurón állt, ami további 1,75 eurós napon belüli erősödést jelentett. A decemberi lejárat 235,50, a 2027. márciusi kontraktus pedig 237,50 eurón mozgott.
A jegyzések ugyanakkor már az előző kereskedési napon rendkívüli mértékben megugrottak. A szeptemberi európai búza ára szerdán 15 euróval, közel 7 százalékkal emelkedett, így a csütörtöki mérsékeltebb drágulás már egy magasabb árszintről indult. A chicagói szeptemberi búza csütörtök délelőtt 684,5 centnél járt vékánként, további 7 centes emelkedéssel.
Nem csak a búza, a többi termény is drágulni kezdett
A fekete-tengeri konfliktus hatása más európai terménypiacokra is átterjedt. A párizsi kukorica augusztusi jegyzése tonnánként 246,50 euróra, a novemberi 246,75 euróra emelkedett. Bár itt meg kell jegyezni, hogy a kukorica árára hatással lehetett az aszály miatt Franciaországban előrejelzett jelentős terménykiesés is. Az augusztusi repce 539,75 eurón forgott, míg a novemberi kontraktus 549,25 euróra drágult.
A búza árrobbanása így részben magával húzta a takarmánygabonákat és az olajos magvakat is.
A piaci szereplők egyelőre elsősorban a szállítások megszakadását árazzák, de az esetleges műtrágya- és energiaellátási zavarok tovább szélesíthetik az áremelkedést.
Mike Verdin, a CRM AgriCommodities vezető piaci tanácsadója a Bloombergnek arról beszélt, hogy bár most elsősorban a búza került a befektetők figyelmének középpontjába, a fekete-tengeri szállítások fennakadása szélesebb körű élelmiszerár-emelkedést is okozhat. A kockázat különösen akkor válna súlyossá, ha a konfliktus a műtrágyaszállításokat is érintené.
Hajók és kikötők kerültek célkeresztbe
Az ukrán erők az elmúlt napokban több mint száz, Oroszországhoz köthető hajót támadtak meg az Azovi-tengeren, majd több orosz hajót a Fekete-tengeren is csapás ért. Moszkva ezzel párhuzamosan fokozta az ukrán kikötők és hajók elleni támadásokat.
Az orosz védelmi minisztérium július 16-án azt közölte, hogy az odesszai és a pivdennyiji kikötő infrastruktúráját, valamint egy tengeri hajót is eltalált. A két fél az elmúlt hetekben egyre gyakrabban támadja a másik gazdasági és logisztikai szempontból fontos létesítményeit.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az ukrán agrártermelői érdekképviselet szerint az ország már elveszítette fekete-tengeri gabonaexport-kapacitásának mintegy harmadát. Az odesszai térség kikötőinek havi átrakási kapacitása a korábbi mintegy 6 millió tonnáról 4 millió tonnára csökkent.
Ukrajna mezőgazdasági kivitelének több mint 90 százaléka az odesszai régió három nagy kikötőjén keresztül jut el a külpiacokra. A támadások miatt azonban négy jelentős gabonaterminál már felfüggesztette a terményvásárlást, a Kernel pedig leállította a működését a csornomorszki kikötőben. A hajótulajdonosok növekvő óvatossága eközben a fuvardíjakat is felfelé hajtja.
A 2022-es válság emléke tért vissza
A jelenlegi helyzet a háború 2022-es kezdetét idézi, amikor az ukrán kikötők lezárása miatt több millió tonna gabona rekedt az országban, és történelmi magasságba emelkedtek a nemzetközi terményárak.
Vitor Pistoia, a Rabobank vezető gabona- és olajosmag-elemzője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a mostani áremelkedés valószínűleg korlátozottabb marad. A háború kezdetén nemcsak az export, hanem a közelgő északi féltekei vetési és termesztési szezon termelési kilátásai is veszélybe kerültek. A piacnak ezért egyszerre kellett beáraznia az alacsonyabb termés és az exportkiesés lehetőségét.
- 2026-ban a befektetők figyelme elsősorban
- a meglévő gabonakészletek kiszállítására,
- a kikötők működésére
- és a hajózási útvonalak biztonságára összpontosul.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a drágulás gyorsan véget érne. Amennyiben a támadások folytatódnak, további terminálok esnek ki, vagy a biztosítási és tengeri fuvarköltségek tovább emelkednek, a jelenlegi háborús felár tartósan beépülhet az európai búzaárakba. Ez a közép-európai, így a magyar fizikai gabonapiacon is erősítheti az áremelkedési várakozásokat, még akkor is, ha a hazai árakban a betakarítás előrehaladása és az idei termés mennyisége rövid távon fékező hatást gyakorol.