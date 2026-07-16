Kétéves csúcson a búza ára, visszatért a piacra a 2022-es gabonaválság árnyéka

A búza határidős árfolyama a szerdai 5 százalékos emelkedést követően megtartotta nyereségét, mivel az ukrán és orosz fekete-tengeri csapások veszélyeztették a hadviselő országok kulcsfontosságú exportútvonalát. A Bloomberg tudósítása szerint a chicagói árutőzsdén a legaktívabb búzakontraktus ára csütörtökön 3,1 százalékkal emelkedett, és 2024. május vége óta nem látott szintet ért el. A jegyzés immár harmadik egymást követő kereskedési napon erősödött, a búza ára pedig a hét eleje óta mintegy 7 százalékkal nőtt.

A Fekete-tengeren zajló orosz-ukrán ellenségeskedés miatt, megugrott a búza ára Fotó: Rory Doyle

A piac attól tart, hogy a kölcsönös támadások akadályozhatják a világ két meghatározó gabonaexportőrének szállításait. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is fontos szereplője a búza-, kukorica- és növényiolaj-piacnak. Mindkét ország számára a Fekete-tenger jelenti a legfontosabb összeköttetést a világpiacokkal.

Az áremelkedés Európában még látványosabb volt. Az Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) július 16-án, közép-európai idő szerint 11.40-kor frissített adatai szerint, a párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-kontraktusa tonnánként 233,25 eurón állt, ami további 1,75 eurós napon belüli erősödést jelentett. A decemberi lejárat 235,50, a 2027. márciusi kontraktus pedig 237,50 eurón mozgott.

A jegyzések ugyanakkor már az előző kereskedési napon rendkívüli mértékben megugrottak. A szeptemberi európai búza ára szerdán 15 euróval, közel 7 százalékkal emelkedett, így a csütörtöki mérsékeltebb drágulás már egy magasabb árszintről indult. A chicagói szeptemberi búza csütörtök délelőtt 684,5 centnél járt vékánként, további 7 centes emelkedéssel.

Nem csak a búza, a többi termény is drágulni kezdett

A fekete-tengeri konfliktus hatása más európai terménypiacokra is átterjedt. A párizsi kukorica augusztusi jegyzése tonnánként 246,50 euróra, a novemberi 246,75 euróra emelkedett. Bár itt meg kell jegyezni, hogy a kukorica árára hatással lehetett az aszály miatt Franciaországban előrejelzett jelentős terménykiesés is. Az augusztusi repce 539,75 eurón forgott, míg a novemberi kontraktus 549,25 euróra drágult.