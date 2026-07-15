Oroszország ledobta a szuperbombát Ukrajnára: hátborzongató videón a pusztítás – 240 méteres körben semmi sem marad

Újabb nagy erejű légicsapásról számoltak be Ukrajnából: Oroszország hadserege a frontvonal közelében fekvő Orihiv városára dobott le egy FAB–3000 típusú irányított légibombát. A közösségi médiában megjelent felvételeken jól látható a robbanás ereje, a lökéshullám és a becsapódás után magasba emelkedő füstoszlop.

Oroszország egy három tonnás bombát dobott ukrán egy városra: hátborzongató videón a robbanás / Fotó: Anelo (illusztráció)

A FAB–3000 egy szovjet fejlesztésű, nagy rombolóerejű repeszhatású rombolóbomba, amelyet még 1946-ban fejlesztettek ki. Az eredeti rendeltetése ipari létesítmények, föld alatti objektumok, valamint nagy méretű építmények – akár gátak – megsemmisítése volt.

A fegyver teljes tömege mintegy három tonna, ebből körülbelül 1,5 tonnát robbanóanyag tesz ki.

Oroszország 2024 elején jelentette be, hogy újraindította a FAB–3000 sorozatgyártását. A típust ezt megelőzően utoljára az afganisztáni háború idején, mintegy negyven évvel ezelőtt vetették be.

A jelenleg alkalmazott FAB–3000 bombákat sikló- és irányítómodullal szerelték fel, amely lehetővé teszi, hogy a fegyvert a célponttól biztonságos távolságból dobják le. A rendszer segítségével a bomba önállóan korrigálja a repülési pályáját, mielőtt becsapódik – számolt be róla a lengyel sajtó.

A rendelkezésre álló adatok szerint

a robbanás közvetlen rombolási sugara elérheti a 240 métert, míg a halálos repeszek több mint egy kilométeres távolságra is eljuthatnak a becsapódás helyétől.

Az orosz hadsereg a FAB–3000 bombákat a Su–34-es taktikai bombázók alkalmazására alakította át. A siklómodulnak köszönhetően a pilóták úgy indíthatják a fegyvert, hogy közben távol maradhatnak a célterület légvédelmétől.

A közösségi médiában közzétett videó a becsapódás pillanatát örökítette meg: a robbanást követően jelentős lökéshullám söpört végig a környéken, miközben a találat helyéről hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba.