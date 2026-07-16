Óriási bejelentéseket tett a kormány: vasútfejlesztés, MI-beruházások és budapesti rendőrségi akciók is jönnek
Átfogó vasútfejlesztési programot, mesterségesintelligencia-beruházásokat és új vidékfejlesztési programot jelentett be a kormány a csütörtöki kormányinfón. Emellett döntések születtek a budapesti közbiztonság, a szombathelyi azbesztszennyezés, a kórházi klímafejlesztések és az augusztus 20-i ünnepség ügyében is.
Csütörtökön 15 órakor kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató, amelyen ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. A meghívó ugyan nem részletezte a napirendet, ugyanakkor az elmúlt napok eseményei alapján több kiemelt jelentőségű ügy is szóba kerülhet.
Várhatóan ismertetik a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai ülés legfontosabb napirendi pontjaként említett Szent István Vidékfejlesztési Programot, amelynek részleteire eddig még nem derült fény.
A tájékoztatón kérdések érkezhetnek a 17. alkotmánymódosításról is, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök tisztségének megszüntetését is érinti. Emellett szóba kerülhet Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-hoz kapcsolódó szerepvállalása, valamint a több helyszínen feltárt azbesztszennyezések ügye is.
Eltávolítják az azbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen
A kormány az azbesztszennyezéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményei alapján úgy döntött, hogy eltávolítják a szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi Plató városrész érintett útjairól – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.
Tájékoztatása szerint a mérések alapján a szennyezés mértéke ugyan mindenhol az egészségügyi határérték alatt marad, azonban az Oladi Platón a szennyezett terület kiterjedése indokolttá teszi a beavatkozást.
A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok szerint más településeken és helyszíneken nincs szükség hasonló intézkedésekre. A munkálatok finanszírozásának részleteit később ismertetik, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével a végrehajtásról.
Több területen is változásokat jelentett be a kormány
Szondi Vanda bejelentette, hogy a kormány átalakítja a szakképzési centrumok vezetési rendszerét. Indoklása szerint az előző kormány által kialakított kettős vezetési modell helyett egységes irányítás jön létre: megszűnnek a kancellári és igazgatói megbízások, helyüket egy integrált főigazgatói pozíció veszi át.
Az oktatási tárca szeptember 30-ig írja ki a pályázatokat az új vezetői tisztségekre. A jelenlegi vezetők is jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek az előírt feltételeknek.
A kormányszóvivő több további intézkedést is ismertetett. Elmondta, hogy a fogyatékossággal élő emberek mindennapjainak megkönnyítése érdekében hamarosan lehetővé válik, hogy a segítő kutyákat belterületi közterületen is póráz nélkül vezessék.
A fogyasztóvédelem területén új szabályozás készül, amely kibővíti a gyártók és forgalmazók tájékoztatási kötelezettségét.
A jövőben a vásárlóknak részletesebb információkat kell kapniuk egyebek mellett a termékek javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről.
A filmipart érintően Szondi Vanda közölte, hogy július 1-jétől megszűnt az a korlátozás, amely miatt 2026 első felében a Nemzeti Filmiroda csak korlátozott számban vehetett nyilvántartásba új produkciókat az adókedvezmény igénybevételéhez. A kormány szerint a korábbi szabályozás miatt több nemzetközi produkció más országokat választott forgatási helyszínként, az új rendszerben azonban ismét korlátlanul lehet regisztrálni az adókedvezményre.
Magyarország csatlakozhat az európai MI Gigafactory-programhoz
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy a kormány pozitív döntést hozott az európai Gigafactory-programhoz való csatlakozás előkészítéséről, így megkezdődhetnek a tárgyalások az Európai Unióval. A miniszter szerint a döntés szorosan kapcsolódik az uniós források felhasználásához, miután az elmúlt hetekben megszülettek a lehívást lehetővé tevő megállapodások.
A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a programban való részvétel kulcsfontosságú ahhoz, hogy Magyarország hosszú távon magasabb hozzáadott értékű gazdaságot építsen, és maga mögött hagyja az „összeszerelőüzemi” modellt. Hangsúlyozta, hogy a következő évek technológiai fejlődését a mesterséges intelligencia határozza meg, miközben Európa jelenleg lemaradásban van az Egyesült Államokkal, Kínával és a Közel-Kelettel szemben.
A miniszter szerint az Európai Unió jelentős forrásokat fordít a terület fejlesztésére, Magyarország pedig ezekhez a beruházásokhoz csatlakozhat. Mint fogalmazott:
ha ebbe a technológiába fektetünk, akkor jó helyre tesszük a pénzünket.
Tanács Zoltán közölte, hogy Európában csak korlátozott számú MI Gigafactory épülhet. A tervek szerint Magyarország 500 millió euróval járulna hozzá a programhoz, amelyhez rendkívül kedvező uniós hitelfinanszírozás kapcsolódik: a konstrukció első tíz évében törlesztési moratórium biztosított.
A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió IRIS² műholdprogramjához, amelyet úgy jellemzett, mint „Európa Starlinkjét”.
A miniszter szerint a program célja egy uniós tulajdonú műhold-konstelláció létrehozása, amely stratégiai jelentőségű a kontinens digitális és technológiai függetlensége szempontjából. Kiemelte, hogy a műholdas rendszerek már ma is számos területen meghatározó szerepet töltenek be, például a Galileo navigációs rendszer vagy a mezőgazdasági károk műholdképes felmérése révén.
Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy az IRIS² egyszerre szolgál civil és biztonságpolitikai célokat, ezért kettős felhasználású infrastruktúrának tekinthető.
A csatlakozással Magyarország új uniós forrásokhoz férhet hozzá, miközben a befizetett hozzájárulás nemcsak szolgáltatások formájában térül meg, hanem a hazai gazdaság és az űripar fejlődését is elősegíti.
A miniszter szerint az űripar az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat, amely a gazdasági válságokkal szemben is ellenállónak bizonyult, ezért a programban való részvétel hosszú távon is stratégiai jelentőségű Magyarország számára.
Változik a Demján Sándor-program digitális fejlesztési támogatása
A miniszter a kis- és középvállalkozásokat érintő változásokról is beszélt. Elmondása szerint az előző kormány a Demján Sándor-program keretében negyven vállalkozást bízott meg azzal, hogy honlapokat és mobilalkalmazásokat fejlesszenek a hazai kkv-k számára, ugyanakkor a programhoz nem biztosított megfelelő finanszírozást.
A miniszter szerint a magyar vállalkozások digitalizációja továbbra is elmarad a kívánatostól, jelenleg a kkv-k mindössze 66,2 százaléka rendelkezik saját honlappal. A kormány ezért úgy döntött, hogy azok a vállalkozások, amelyek megvalósítható és szabályszerűen elszámolható projektekkel rendelkeznek, szeptember 30-ig még benyújthatják kérelmeiket. A feltételeknek megfelelő projekteket kifizetik.
Tanács Zoltán ugyanakkor jelezte, hogy a program jelenlegi konstrukcióját nem tartják megfelelőnek, ezért a tervezett második fordulót nem indítják el. Ehelyett november 30-ig egy új, hatékonyabb támogatási rendszert dolgoznak ki a kkv-k digitális fejlesztéseinek ösztönzésére.
Kísérleti projektekkel indulhat a Szent István-program
Tanács Zoltán ismertette, hogy a kormány első olvasatban tárgyalta a Szent István-programot, amelynek célja a vidéki települések megerősítése és a helyben maradás ösztönzése.
Elmondta, hogy a Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program keretében tíz településenként további egymilliárd forintos támogatást biztosítanak. A kormány célja a helyi munkahelyek erősítése, a mobilitás javítása és a vidéki közösségek megtartó erejének növelése.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a program kidolgozását széles körű egyeztetés előzi meg. Mint fogalmazott, minden érintett település polgármesterével konzultálnak, és a lakosság véleményét is bevonják a tervezésbe.
A program előkészítésének részeként kísérleti projekteket is indítanak: az ország különböző térségeiben tíz-tíz települést választanak ki, ahol tesztelik az intézkedéseket. Az ott szerzett tapasztalatokat a végleges program kialakításánál veszik figyelembe.
A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a kormány egy több évre szóló vasútfejlesztési programot készít elő.
Elmondása szerint a vasút jelenleg nehéz helyzetben van, ugyanakkor a szerdai kormányülésen olyan fejlesztésekről tárgyaltak, amelyek alapvetően megújíthatják a kötöttpályás közlekedést.
A tervek között szerepel a vasúti pályák korszerűsítése, új mozdonyok és vasúti kocsik beszerzése, a HÉV-járműpark megújítása, valamint új tram-train vonalak kialakítása. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások a következő két, négy és hat év fejlesztéseit határozzák meg.
Magyar Péter méltatta Vitézy Dávid közlekedési miniszter munkáját, és úgy fogalmazott, hogy amennyiben a tervezett beruházások megvalósulnak, neve kiemelt helyet foglalhat el a magyar vasút történetében. Hozzátette, a program részleteit a jövő héten külön sajtótájékoztatón ismertetik.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány társadalmi egyeztetést indított a közlekedésbiztonság javításáról. Céljuk, hogy még az idei év második felében olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek számát. Ennek részeként átfogó KRESZ-módosítás is készülhet.
Újabb kórházakban fejlesztik a klímaberendezéseket
Magyar Péter miniszterelnök beszámolt a több mint 3 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési program előrehaladásáról. Elmondta, hogy a beruházások célja az egészségügyi intézmények hűtési rendszereinek korszerűsítése és az ellátás biztonságának javítása.
A tájékoztatás szerint 11 helyszínen már befejeződtek a munkálatok, további 11 kórházban pedig jelenleg is zajlik a klímaberendezések cseréje.
Nyolc intézmény esetében a fejlesztések műszaki tartalmát bővítették, ezért a beruházások befejezése az érintett kórházakkal egyeztetett időpontokban történik meg.
A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a programot kibővítették, így további 25 egészségügyi helyszínen is megkezdődhetnek a klímafejlesztések.
Az osztrák kancellárral is egyeztet az azbesztszennyezés ügyében
Magyar Péter közölte, hogy napokon belül megkezdődhet a szombathelyi azbesztszennyezés kármentesítése. Első lépésként az érintett útszakaszokról védőfelszerelésben távolítják el a szennyezett kőzúzalékot, egyes helyszíneken pedig speciális, zárt technológiát is alkalmazhatnak a munkálatok során.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány a „szennyező fizet” elvét kívánja érvényesíteni. Ennek megfelelően az állam ugyan megelőlegezi a kármentesítés költségeit, de a jogi vizsgálatok eredményétől függően a felelősség a kivitelezőt, az érintett osztrák bányát, Burgenland tartományt, valamint akár az Osztrák Köztársaságot is terhelheti.
Magyar Péter bejelentette, hogy a kialakult helyzetről hamarosan személyesen is tájékoztatja az osztrák szövetségi kancellárt.
Harmincnapos rendőrségi akció indul Budapesten
A miniszterelnök bejelentette, hogy a belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendel el Budapesten. Az intézkedést azzal indokolta, hogy a polgármesterek visszajelzései szerint több kerületben romlott a lakosság szubjektív biztonságérzete.
A fokozott rendőri jelenlét elsősorban a belvárosi szórakozónegyedek környékére, valamint Rákosrendező térségére összpontosul majd. A miniszterelnök szerint a közbiztonság javításához rövid, közép- és hosszú távú intézkedésekre egyaránt szükség van.
Magyar Péter arra is kitért, hogy a kormány hivatalba lépésekor a budapesti rendőrségnél több mint 30 százalékos létszámhiánnyal kellett szembenézni. Elmondása szerint azóta több, a szolgálati körülményeket és a rendőrök munkavégzését javító intézkedést vezettek be.
Hozzátette, hogy előkészítés alatt áll egy átfogó jogszabálycsomag is, amely több tucat intézkedéssel kívánja vonzóbbá tenni a rendőri hivatást. A miniszterelnök közlése szerint eddig több mint 900 visszaszerelési kérelem érkezett a rendőrséghez.
A kormány egyelőre nem tervez beavatkozást az üzemanyagárakba
Magyar Péter az üzemanyagárakról szólva azt mondta, hogy szerinte félrevezető állítások jelentek meg az árak alakulásáról. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi benzin- és gázolajárak a legtöbb hazai töltőállomáson továbbra is a korábban meghatározott védett árszint alatt vannak.
A kormányfő közölte, hogy a stratégiai üzemanyagkészlet 87 napra elegendő, és minden üzemanyagtípusból megfelelő mennyiség áll rendelkezésre. Hozzátette, hogy a jövedéki adó már közel van az Európai Unió által előírt minimális szinthez, ezért ezen a területen csekély a mozgástér, míg az általános forgalmi adó csökkentésére az uniós szabályok miatt nincs lehetőség.
Magyar Péter szerint a nagykereskedelmi árak emelkedtek ugyan, de a Mol jelenleg képes fenntartani a mostani árszintet.
A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy a kormány szükség esetén kész beavatkozni. Mint fogalmazott, ha az üzemanyagárak jelentősen megemelkednének, és ez érdemben növelné a lakosság vagy a vállalkozások terheit, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter intézkedni fog az árak stabilizálása érdekében.
Magyar Péter felvázolta a köztársasági elnök utódlásának menetrendjét
Arra a kérdésre, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, kormányfő nem nevezett meg lehetséges jelöltet. Közölte, megvárják az államfő döntését a 17. alaptörvény-módosítás ügyében, amelynek aláírására szombat estig van lehetősége. Hozzátette, Sulyok Tamás dönthet úgy is, hogy még ezt megelőzően lemond tisztségéről.
A miniszterelnök azt mondta, nem számít arra, hogy az államfő az Alkotmánybírósághoz fordulna az alkotmánymódosítás ügyében, és úgy véli, erre a korábbi fejlemények sem utalnak. Hozzátette:
amennyiben Sulyok Tamás nem írja alá a módosítást, és nem mond le, a kormány a megfelelő időben megteszi a szükséges lépéseket.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza vezetése egyelőre nem tárgyalt a lehetséges köztársaságielnök-jelöltről, mert ezt a hivatalban lévő államfő iránti tiszteletből nem tartanák helyesnek.
Elmondása szerint amint az alkotmánymódosítás hatályba lép, vagy Sulyok Tamás lemond, összehívják a Tisza parlamenti frakciójának rendkívüli ülését, ahol döntenek a jelölt személyéről. Ha sikerül közös jelöltet állítani, azt követően a miniszterelnök egyeztetést kezdeményez a parlamenti frakciókkal annak érdekében, hogy felmérje a támogatottságát.
Rövidebb tűzijáték és drónshow várható augusztus 20-án
A kormányfő bejelentette, hogy az augusztus 20-i állami ünnepséget az eredeti tervektől eltérő formában rendezik meg. Elmondása szerint az előző kormány 17,5 milliárd forintos szerződést kötött a Lounge Event Kft.-vel a rendezvénysorozat lebonyolítására, amelyhez 50 százalékos előleget is kifizettek.
A miniszterelnök közölte, hogy a Lounge Eventet érintő büntetőeljárás miatt a szerződéseket felmondták, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség pedig új lebonyolítót választott. A gyorsított közbeszerzési eljárás nyertese a Hardrock Szolgáltató Kft. lett, amely bruttó 3,91 milliárd forintos ajánlattal vállalta a rendezvény megszervezését.
Magyar Péter elmondta, hogy mivel a tűzijátékot korábban már megrendelték, azt megtartják, de az eredetinél rövidebb, mintegy tízperces programmal.
A látványt drónshow, fényjáték, görögtűz és rakparti rendezvények egészítik ki.
A kormányfő szerint az új konstrukció jelentős megtakarítást eredményez az eredeti szerződéshez képest, miközben az állami ünnepség fő elemei továbbra is megvalósulnak.