Az AI nem gyógyít meg senkit – de eldöntheti, milyen egészségügyünk lesz tíz év múlva

Demis Hassabis, a Google mesterségesintelligencia-részlegének vezetője szerint a most zajló AI-forradalom tízszer nagyobb hatású lehet, mint bármely korábbi ipari forradalom, ráadásul tízszer gyorsabban zajlik le. Ha ez igaz – és minden jel erre utal –, akkor az egészségügy sem maradhat érintetlen.

Az AI eldöntheti, milyen egészségügyünk lesz tíz év múlva / Fotó: THICHA SATAPITANON

Az AI már ma képes orvosi képeket elemezni, kutatási eredményeket feldolgozni, adminisztrációs terheket csökkenteni, gyógyszerfejlesztést gyorsítani vagy éppen kockázatokat előre jelezni. A McKinsey becslése szerint a generatív mesterséges intelligencia évente akár 370 milliárd dollárnyi értéket teremthet az egészségügyben és a gyógyszeriparban világszerte. Ez nem egyszerű technológiai fejlődés, hanem egy új működési modell kezdete.

Mégis tévedés lenne azt gondolni, hogy önmagában a technológia megoldja az egészségügy problémáit. Egy algoritmus felismerhet egy elváltozást, de ettől egy beteg még nem lesz egészségesebb. Ahogy attól sem lesz jobb az életminőségünk, hogy tovább élünk. A következő évtized legfontosabb kérdése nem az lesz, hogy mire képes az AI, hanem az, hogy milyen szakmai működésre építjük rá. Rossz rendszereket a legjobb algoritmus sem tud jóvá tenni.

A hosszabb élet önmagában nem siker

Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány jelentősen növelte a várható élettartamot. Eközben azonban világszerte robbanásszerűen emelkedett a mozgásszervi betegségek száma, amelyek ma már a tartós egészségkárosodással leélt évek egyik vezető okának számítanak.

A derékfájás továbbra is a munkaképtelenség egyik vezető oka világszerte, miközben az ülő életmód, az elhízás és az idősödő társadalom egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi rendszerekre. Magyarországon is emberek százezrei élnek krónikus mozgásszervi panaszokkal, amelyek nemcsak az életminőséget rontják, hanem jelentős gazdasági veszteséget is okoznak.

A mesterséges intelligencia ezen a területen is komoly lehetőségeket kínál. Segíthet a korai kockázatfelmérésben, támogathatja a prevenciót, személyre szabhatja a rehabilitációt vagy gyorsabban felismerhet bizonyos összefüggéseket. Egy dolgot azonban biztosan nem tud megtenni: nem végzi el helyettünk a gyógytornát, nem építi fel újra az izomerőt, és nem alakít ki egészségesebb életmódot helyettünk.