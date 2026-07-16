Rendkívüli: Irán letárgyalta csatlósaival a Vörös-tenger lezárását, már telepítették a rakétákat – ez már nem olajárrobbanás, az egész világ energiaellátása veszélybe kerülhet

A hírügynökségnek nyilatkozó, névtelenséget kérő, két magas rangú iráni és egy térségi forrás szerint a lehetőséget már megvitatták az Iráni Iszlám Köztársaság vezetésében, és az erről szóló üzenetet eljuttatták Teherán jemeni szövetségeseihez is. A közlések szerint a húszikat nemrég tájékoztatták az iráni kérésről, amelyről eddig nem jelentek meg nyilvánosan hivatalos információk. Azt ugyanakkor nem részletezték, milyen csatornán keresztül történt az üzenet továbbítása, illetve hogy az Donald Trump amerikai elnök keddi fenyegetése – amelyben iráni energetikai létesítmények elleni támadás lehetőségéről beszélt – után történt-e. Az iráni külügyminisztérium és a húszi mozgalom szóvivője egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére. A lépés a globális energiaellás egészét is veszélybe sodorhatja.

Veszélybe kerülhet a globális energiaellátás - Teherán a jemeni húszi lázadókkal záratná le a Vörös-tenger kijáratát

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Rakéták és drónok várják a parancsot: így kerülhet veszélybe a globális energiaellátás

Tovább eszkalálódik az iráni válság: miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, Trump amerikai elnök azzal a fenyegetéssel próbálja az iráni felet tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, hogy kilátásba helyezte polgári energiainfrastruktúrák elpusztítását is. Ha a Reuters értesülései helytállók, akkor Irán szintén keresi azokat a lehetőségeket, amiknek révén megerősítheti pozícióját Washingtonnal szemben illetve a régióban. Ebbe a sorba illeszkedik az, hogy a Teherán által támogatott jemeni húszik iráni kérésre újra veszélyeztethetik a vörös-tengeri forgalmat, ahogy az történt a palesztin Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadását követően.

A húszikhoz közel álló egyik forrás szerint a szervezet már befejezte a kereskedelmi hajózás elleni műveletek előkészítését:

rakétákat és drónokat telepítettek a Vörös-tenger déli bejáratát jelentő Báb el-Mandeb-szoros közelébe, a Hodeida kikötője és az Ádeni-öböl fölé magasodó jemeni hegyvidéken, és

már csak a támadási parancsra várnak.

A Vörös-tenger vagy a Báb el-Mandeb-szoros forgalmának veszélyeztetése tovább súlyosbíthatná azt a globális energiaválságot, amelyet az iráni Hormuzi-szoros lezárása váltott ki, és zavarokat okozhat az ellátási láncokban, aminek egyik következménye az infláció növekedése lehet. A fejlemény egyben jól mutatja, milyen gyorsan eszkalálódhat a térségben zajló konfliktus.

Mivel a Hormuzi-szoros már jelenleg sem használható, egy esetleges húszi támadássorozat a Vörös-tengeren közlekedő hajók vagy kikötők ellen azt eredményezné, hogy a Közel-Kelet két legfontosabb olajexport-útvonala egyszerre válna működésképtelenné.

Ez újabb frontot nyitna az energiaválságban és Irán Egyesült Államokkal folytatott konfliktusában.