Rendkívüli: Irán letárgyalta csatlósaival a Vörös-tenger lezárását, már telepítették a rakétákat – ez már nem olajárrobbanás, az egész világ energiaellátása veszélybe kerülhet
A hírügynökségnek nyilatkozó, névtelenséget kérő, két magas rangú iráni és egy térségi forrás szerint a lehetőséget már megvitatták az Iráni Iszlám Köztársaság vezetésében, és az erről szóló üzenetet eljuttatták Teherán jemeni szövetségeseihez is. A közlések szerint a húszikat nemrég tájékoztatták az iráni kérésről, amelyről eddig nem jelentek meg nyilvánosan hivatalos információk. Azt ugyanakkor nem részletezték, milyen csatornán keresztül történt az üzenet továbbítása, illetve hogy az Donald Trump amerikai elnök keddi fenyegetése – amelyben iráni energetikai létesítmények elleni támadás lehetőségéről beszélt – után történt-e. Az iráni külügyminisztérium és a húszi mozgalom szóvivője egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére. A lépés a globális energiaellás egészét is veszélybe sodorhatja.
Rakéták és drónok várják a parancsot: így kerülhet veszélybe a globális energiaellátás
Tovább eszkalálódik az iráni válság: miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, Trump amerikai elnök azzal a fenyegetéssel próbálja az iráni felet tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, hogy kilátásba helyezte polgári energiainfrastruktúrák elpusztítását is. Ha a Reuters értesülései helytállók, akkor Irán szintén keresi azokat a lehetőségeket, amiknek révén megerősítheti pozícióját Washingtonnal szemben illetve a régióban. Ebbe a sorba illeszkedik az, hogy a Teherán által támogatott jemeni húszik iráni kérésre újra veszélyeztethetik a vörös-tengeri forgalmat, ahogy az történt a palesztin Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadását követően.
A húszikhoz közel álló egyik forrás szerint a szervezet már befejezte a kereskedelmi hajózás elleni műveletek előkészítését:
- rakétákat és drónokat telepítettek a Vörös-tenger déli bejáratát jelentő Báb el-Mandeb-szoros közelébe, a Hodeida kikötője és az Ádeni-öböl fölé magasodó jemeni hegyvidéken, és
- már csak a támadási parancsra várnak.
A Vörös-tenger vagy a Báb el-Mandeb-szoros forgalmának veszélyeztetése tovább súlyosbíthatná azt a globális energiaválságot, amelyet az iráni Hormuzi-szoros lezárása váltott ki, és zavarokat okozhat az ellátási láncokban, aminek egyik következménye az infláció növekedése lehet. A fejlemény egyben jól mutatja, milyen gyorsan eszkalálódhat a térségben zajló konfliktus.
Mivel a Hormuzi-szoros már jelenleg sem használható, egy esetleges húszi támadássorozat a Vörös-tengeren közlekedő hajók vagy kikötők ellen azt eredményezné, hogy a Közel-Kelet két legfontosabb olajexport-útvonala egyszerre válna működésképtelenné.
Ez újabb frontot nyitna az energiaválságban és Irán Egyesült Államokkal folytatott konfliktusában.
A húszikhoz közel álló forrás szerint a Báb el-Mandeb lezárásának időpontjáról az Irán Forradalmi Gárdájának (IRGC) már Jemenben tartózkodó képviselői döntenének.
Újra fellángolt a szaúdi-húszi konfliktus
A térségben növekvő feszültséget jelzi, hogy a húszik hétfőn rakétákat lőttek ki Szaúd-Arábia felé, miután azzal vádolták Rijádot, hogy bombázta az ellenőrzésük alatt álló egyik repülőteret. Ezzel megszakadt az olajkirályság és a húszik közötti négy éve fennálló fegyverszünet.
Torbjorn Solvedt, a Verisk Maplecroft kockázatelemző vállalat vezető közel-keleti elemzője szerint a húszik és Szaúd-Arábia közötti összecsapások kiújulása rendkívül kedvezőtlen időpontban történt.
Ha a harcok tovább fokozódnak, és átterjednek a Vörös-tenger exportinfrastruktúrájára és a hajózásra, az veszélybe sodorja a térség egyetlen jelentős alternatív olajexport-útvonalát
– mondta.
Két, Rijádhoz közel álló regionális forrás szerint Szaúd-Arábia rendkívül komolyan veszi az iráni és húszi fenyegetéseket. Hozzátették, hogy a szaúdi vezetés tisztában van azzal: a jemeni fegyveres csoport immár szorosan együttműködik Iránnal a Vörös-tenger térségében.
Már a világ energiaellátása is veszélybe kerülhet
A jelenlegi konfliktus február 28-án kezdődött, amikor Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, amire válaszul Teherán lezárta a Hormuzi-szorost. A háború előtt ezen az útvonalon haladt át a világ energiaellátásának mintegy ötöde.
A júniusi törékeny teheráni-washingtoni tűzszünet összeomlása óta ismét erősödtek a teljes körű háborútól való félelmek, miközben az energiakereskedelem is súlyos zavarokat szenvedett el.
A Perzsa-öbölből származó olaj jelentős részét azóta egy szaúdi vezetéken keresztül a Vörös-tenger felé terelik át, így jelenleg a világ energiaellátásának mintegy 7 százaléka ezen az útvonalon halad.
A Vörös-tenger kijáratának lezárása vagy forgalmának veszélyeztetése azt jelentené, hogy az oda szárazföldön átszállított olaj továbbra sem tudná elhagyni a térséget olajtankereken.
A gázai háború idején végrehajtott korábbi húszi támadások miatt a nagy hajózási társaságok már egyszer kénytelenek voltak Afrikát megkerülve, jóval hosszabb és drágább útvonalakon közlekedni.
Szaúd-Arábia jelenleg energiaexportjának mintegy 70 százalékát a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjén keresztül bonyolítja, ezért az ottani infrastruktúra elleni esetleges támadások komoly megrázkódtatást okoznának a nemzetközi olajpiacokon.
Irán gazdasági nyomást akar gyakorolni
Az egyik regionális forrás szerint az iráni vezetés célja, hogy a globális gazdaság számára jelentősen megemelje egy esetleges amerikai katonai beavatkozás árát. Ennek részeként a Vörös-tenger hajózási útvonalainak, valamint a szaúdi olajexportnak a veszélyeztetésével próbálnak nyomást gyakorolni Washingtonra. A forrás szerint a Báb el-Mandeb-szoros lezárása katonailag nem jelentene különösebb kihívást.
Bárki, akinél van egy puska, képes megzavarni a hajózást. Ehhez nincs szükség kifinomult rakétarendszerekre.”
– közölte a forrás.
Irán a húszikat regionális „Ellenállás Tengelye” szövetségének részének tekinti, amelyhez a libanoni Hezbollah és több iraki síita fegyveres csoport is tartozik. Ezek a szervezetek már bekapcsolódtak a Teherán és Washington közötti regionális konfliktusba.
A húszik ugyanakkor hivatalosan még nem léptek be a háborúba.
Az Egyesült Államok szerint Irán fegyverekkel, pénzügyi támogatással és kiképzéssel segíti a húszi mozgalmat, részben a Hezbollahon keresztül. Teherán ezt következetesen tagadja.