Nagyon megütötték a forintot, az OTP igáslóként húzza a pesti tőzsdét
Meredeken gyengült a forint csütörtök kora délután a forint a devizapiacon, a tőzsdei hangulat is pesszimista Nyugat-Európában, a pesti tőzsde viszont jócskán felülteljesít az OTP szárnyalásának köszönhetően.
A hazai fizetőeszköz több mint egy százalékot veszített értékéből az euróhoz képest 15 óráig. A közös európai pénz jegyzése nem sokkal 13 óra után lépte át a fontos, 360 forintos szintet, innen pedig nem volt megállás, szűk két órán belül egészen 363 forintig száguldott a kurzus.
A dollárhoz képest hasonló mértékű, 1,1 százalékos ütést szenvedett el a hazai valuta. A keresztárfolyam 316,9 forintig robogott cikkünk megjelenéséig.
A régiós devizákkal összevetve is szembetűnő a forint erőtlenségre: a lenygel zloty 07 százalékkal, a cseh korona pedig 0,8 százalékkal drágul.
Az Erste délelőtti jegyzetében arról írt, hogy bár szerdán megállt az olajárak emelkedése, ezzel együtt az európai gázárak nem csitulnak, ami visszafoghatja a hazai fizetőeszközt. A a magyar pénz jegyzése a következő napokban is az energiaáraktól függhet. A hazai közeg figyelme emellett egyre inkább a jegybank jövő keddi ülésére vetül, ahol folytatódhat a júniusban meghirdetett mini-ciklus egy újabb 25 bázispontos csökkentéssel.
A Brent típusú olajfajta hordónkénti ára 1,1 százalékkal 85,8 dollárra emelkedett, az amerikai WTI jegyzése ugyanilyen mértékben 80,4 dollárra erősödött. Az árakat továbbra is a közel-keleti konfliktus hajtja felfelé.
A pesti tőzsde fő indexe, a BUX nemzetközi ellenszélben tudott 0,8 százalékkal feljebb kerülni. Ebben az OTP-nek nagy szerepe van, az első számú bankpapír 1,7 százalékkal ralizik. A Richter 0,25 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal emelkedett. A Mol kilóg a blue chipek sorából 0,8 százalékos esésével.
Az európai börzéken rossz a hangulat. A frankfurti DAX 1,1 százalékot esett, a londoni FTSE fél százalékkal fordult le, a párizsi CAC 40 pedig egy százalékkal került lejjebb.