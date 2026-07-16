Nagyon megütötték a forintot, az OTP igáslóként húzza a pesti tőzsdét

A régiós devizákkal összevetve is szembetűnő a forint erőtlenségre: a lenygel zloty 07 százalékkal, a cseh korona pedig 0,8 százalékkal drágul.

Az Erste délelőtti jegyzetében arról írt, hogy bár szerdán megállt az olajárak emelkedése, ezzel együtt az európai gázárak nem csitulnak, ami visszafoghatja a hazai fizetőeszközt. A a magyar pénz jegyzése a következő napokban is az energiaáraktól függhet. A hazai közeg figyelme emellett egyre inkább a jegybank jövő keddi ülésére vetül, ahol folytatódhat a júniusban meghirdetett mini-ciklus egy újabb 25 bázispontos csökkentéssel.

A Brent típusú olajfajta hordónkénti ára 1,1 százalékkal 85,8 dollárra emelkedett, az amerikai WTI jegyzése ugyanilyen mértékben 80,4 dollárra erősödött. Az árakat továbbra is a közel-keleti konfliktus hajtja felfelé.

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX nemzetközi ellenszélben tudott 0,8 százalékkal feljebb kerülni. Ebben az OTP-nek nagy szerepe van, az első számú bankpapír 1,7 százalékkal ralizik. A Richter 0,25 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal emelkedett. A Mol kilóg a blue chipek sorából 0,8 százalékos esésével.