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beruházás
Ferencváros
felújítás

Évtizedekig elhanyagolták, most mint egymilliárd forintból teljesen megújult a budapesti tér

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Több mint 1,3 milliárd forintos beruházással megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület. A korábban elhanyagolt csomópontban jelentősen nőtt a zöldfelület.
VG/MTI
2026.07.11, 17:35
Frissítve: 2026.07.11, 18:09

Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület Ferencvárosban: péntek délután hivatalosan is átadták a Mester Árpád teret, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb közterület-fejlesztése a IX. kerületben.

Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület
Megújult az Ecseri úti metróállomás Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

A beruházás során nőtt a zöldfelület, új pavilonok, utcabútorok és közösségi funkciók jelentek meg.

A zöldfelület mintegy 35 százalékkal, közel 1100 négyzetméterrel bővült. A kivitelezés során több mint 70 fát, valamint 13 ezer cserjét és évelő növényt ültettek el, így a korábban sivár burkolt felületek helyét jóval több növényzet vette át.

A térre került át a helyiek által jól ismert, egykor a Pest–Buda mozi előtt álló fókás szökőkút is. Emellett négy új, egységes megjelenésű pavilon épült, amelyekben összesen hat üzlethelyiség és egy nyilvános illemhely kapott helyet. A kényelmet 16 pad, 24 kerékpártámasz, 16 hulladékgyűjtő, valamint a buszmegállóknál kialakított két új esőbeálló szolgálja.

A közbiztonság javítására is nagy hangsúlyt fektettek: 44 új köztéri lámpát telepítettek, emellett a teljes területet lefedő térfigyelő kamerarendszer is kiépült.

Az átadáson Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a hasonló közterület-fejlesztések nem csupán egy-egy városrész, hanem egész Budapest életminősége szempontjából meghatározók. 

Úgy fogalmazott, fontos, hogy a nagy forgalmú csomópontok ne pusztán áthaladásra szolgáljanak, hanem olyan közösségi terekké váljanak, ahol az emberek szívesen időznek és találkoznak.

A miniszter szerint a fővárosban még mindig kevés az ilyen léptékű fejlesztés, miközben egy ilyen beruházás költsége elenyésző más állami infrastrukturális projektekhez képest. Arról is beszélt, hogy a térség közlekedése 

a jövőben tovább fejlődhet, hiszen a déli körvasút következő ütemében elővárosi vasúti megálló létesülhet a Népligetnél.

Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület
Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy a felújítással egy korábban rossz hangulatú, elhanyagolt területből olyan közösségi tér született, amely hozzájárulhat a városi közösségi élet erősítéséhez. Köszönetet mondott a IX. kerület vezetésének is, amiért a nehéz pénzügyi körülmények ellenére végigvitte a beruházást.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester felidézte, hogy a tér az 1980-as átadása óta lényegében változatlan maradt, állapota pedig az évtizedek során jelentősen leromlott. A felszíni rendezés szükségessége 2021-ben merült fel, amikor világossá vált, hogy az M3-as metró felújítása nem tartalmazza a tér rekonstrukcióját. A kerület ezért saját forrásból vállalta a fejlesztést.

A projekt ugyan 2023 végén egy forráselvonás miatt megtorpant, ám az új képviselő-testület 2024-ben ismét a megvalósítás mellett döntött. A kivitelezés végül 2025 márciusában kezdődött meg.

A teret idén májusban nevezte el a Fővárosi Közgyűlés Mester Árpádról, az Ybl Miklós-díjas városrendezőről, aki a József Attila-lakótelep emberléptékű városépítészeti koncepcióját alkotta meg. 

A beruházás összköltsége nettó 1,3 milliárd forint volt, amelyet teljes egészében a IX. kerületi önkormányzat finanszírozott.

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