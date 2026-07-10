A forróság már a gazdasági növekedést is felperzseli

A legutóbbi európai hőhullám során több országban is júniusi melegrekordok dőltek meg. Franciaországban, Németországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban egyaránt rendkívüli hőmérsékleteket mértek. A szélsőséges időjárás következményei gyorsan megjelentek a gazdaságban is: kórházak kerültek nehéz helyzetbe, fennakadások alakultak ki a közlekedésben, iskolák zártak be, miközben egyes térségekben erdőtüzek is pusztítottak. Franciaországban két atomerőművi blokk működését is fel kellett függeszteni a hűtővíz hiánya miatt.

A hőség már a gazdasági növekedést is felperzseli / Fotó: Nano Calvo / Vwpics

Magyarország sem maradt érintetlen. A június végi hőhullám idején a Paksi Atomerőműnek több alkalommal vissza kellett fognia termelését a Duna magas vízhőmérséklete miatt. Bár a hazai villamosenergia-ellátás biztonságát ez nem veszélyeztette, a történet jól mutatja, hogy a klímaváltozás gazdasági hatásai már nem csupán a mezőgazdaságban vagy a turizmusban jelentkeznek. Európa legfontosabb energiatermelő infrastruktúrái így egyszerre szembesülnek a növekvő villamosenergia-igénnyel és a termelési korlátok erősödésével.

A hőség várható hatásai Európában

Talán a Napnál is világosabbá vált, hogy az európai gazdaságok többsége nem ilyen éghajlati viszonyokra lett tervezve. Az infrastruktúra, az épületállomány, a közlekedési rendszerek és a munkahelyek döntő része egy hűvösebb klímához alkalmazkodott. Ahogy a szélsőséges meleg egyre gyakoribbá válik, úgy ütköznek ki ennek a korlátai is.

A gazdasági károk ráadásul messze túlmutatnak a közvetlen fennakadásokon.

Egy kutatás (García-Leon és szerzőtársai, 2021) szerint a leginkább hőségsújtotta európai években a munkatermelékenység romlása önmagában 0,3–0,5 százalékos kibocsátásveszteséget okozott kontinensszinten.

A leginkább érintett régiókban a veszteség az 1 százalékot is meghaladta. Ehhez jönnek hozzá a magasabb hűtési költségek, az egészségügy többletterhei, az infrastruktúra helyreállítási költségei, valamint a vízhiány mezőgazdaságot és közlekedést érintő következményei, amelyek tovább növelik a klímaváltozás gazdasági számláját.