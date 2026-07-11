Egyértelművé vált Magyar Péter szándéka: Sulyok Tamást a családján keresztül próbálja nyomás alá helyezni az Alaptörvény aláírása előtt

Magyar Péter újabb Facebook-bejegyzésben bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, ezúttal a januári egyesült királyságbeli útját állítva kritikái középpontjába.

Egyértelművé vált Magyar Péter szándéka / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A kormányfő azt írta, hogy az államfő januárban két napot töltött az Egyesült Királyságban, és – megfogalmazása szerint – „véletlenül” mindkét éjszakát abban a kisvárosban töltötte közpénzből, ahol a lánya él.

Azt is kifogásolta, hogy az út során egy mindössze 160 kilométeres távolságot is a honvédség A319-es különgépével tettek meg. Bejegyzése szerint mindez újabb kérdéseket vet fel a köztársasági elnök hivatalos útjainak költségeivel és indokoltságával kapcsolatban.

A mostani poszt előzménye, hogy Magyar Péter szombaton már Sulyok Tamás fiáról, Sulyok Mártonról is írt.

A Tisza Párt elnöke azt írta, hogy az államfő február 26-án kezdődő, tizenkét napos amerikai hivatalos látogatásán Sulyok Márton a honvédség Falcon repülőgépével utazott New York, Cleveland, New Orleans, Houston és Dallas között, miközben hivatalosan nem szerepelt az elnöki delegáció tagjai között.

Magyar Péter szerint

az amerikai út több száz millió forint közpénzbe került. Közlése szerint csak autóbérlésre 62,7 millió forintot fordítottak, míg esernyők beszerzésére 384 224 forintot költöttek.

A miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy az út programjában szerinte nem szerepeltek hivatalos tárgyalások az amerikai kormány, a kongresszus vagy a szenátus képviselőivel.

Úgy vélte, a program jelentős részét magyar közösségi rendezvények, városnézés és múzeumlátogatások tették ki. Emellett azt is felidézte, hogy Sulyok Tamás feleségével és fiával együtt felkereste a Dallas című televíziós sorozatból ismert Southfork Ranch birtokot.

Bejegyzésében Magyar Péter azt is felvetette, hogy nem ismert, milyen minőségben vett részt az amerikai úton Sulyok Márton, illetve ki finanszírozta az utazásának költségeit.

A politikus a köztársasági elnökhöz intézett kérdéseit azzal zárta: „Tovább is van. Mondjam még?”

Az egymást követő bejegyzések időzítése azért is figyelemre méltó, mert hétfőn az Országgyűlés várhatóan elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A jogszabály elfogadása után a köztársasági elnöknek öt nap áll rendelkezésére annak aláírására vagy arra, hogy megfontolásra visszaküldje az Országgyűlésnek.