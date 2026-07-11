Óriási fordulat Kecskeméten: jövő héten indul Európa legnagyobb Mercedes-gyára– a város százmilliókat költött el

Kecskemét önkormányzata határidőre befejezte az új Mercedes-gyáregységek megközelítését biztosító úthálózat fejlesztését – jelentette be Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közösségi oldalán.

Óriási fordulat Kecskeméten: jövő héten indul Európa legnagyobb Mercedes-gyára / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A tájékoztatás szerint a város a beruházás költségeihez saját forrásból 600 millió forinttal járult hozzá. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat és a Mercedes-Benz közötti együttműködés immár 18 éve folyamatos, és a mostani fejlesztés is ennek az együttműködésnek az eredménye.

A közlekedési infrastruktúra elkészültével elhárult az utolsó akadály is az új gyáregységek termelésének megkezdése elől.

A poszt szerint

az új üzemrészeket a jövő héten adják át, ezt követően pedig megindulhat bennük a gyártás.

Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy a bővítésnek köszönhetően Kecskeméten működik majd Európa legnagyobb Mercedes-üzeme.

Hozzátette: az önkormányzat a gyár megtelepedése óta jelentős infrastrukturális beruházásokat valósított meg annak érdekében, hogy a több ezer embernek munkát adó autógyár fejlődése és működése hosszú távon is biztosított legyen.

A polgármester bejegyzésében azt is jelezte, hogy az üzembővítéshez kapcsolódó útépítésekről videós összeállítás is készült, amely részletesen bemutatja a megvalósult fejlesztéseket.

Hivatalos, hogy július 13-án átadják a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát. A beruházás mintegy 3000 új munkahelyet teremt,

ebből 2500 közvetlenül az üzemben,

miközben az első gyáregységben már körülbelül 4500 ember dolgozik.

A német cég már tavaly ősszel megkezdte a toborzást, tavasszal pedig kilenc települést érintő roadshow-val próbált új munkatársakat találni.

A kampányból jól látszik, hogy a gyár munkaerőigénye messze túlmutat Kecskeméten: Szolnokról, Nagykőrösről, Kiskunfélegyházáról és más környező településekről is várják a jelentkezőket.

A Mercedes-Benz nem beszélt még arról, hány új munkavállalót vett fel az üzem bővítéséhez, mekkora a kölcsönzött munkaerő aránya, milyen bérekkel toboroz, illetve jelenleg hány harmadik országból érkezett dolgozót foglalkoztat a kecskeméti gyárban.