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Szép csendben jóval drágábban kapjuk csak meg ezeket a fontos cikkeket – amit elfedett a kedvező inflációs adat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az élelmiszerek ára szinte alig emelkedett éves alapon, ami jó hír a háztartások számára. Ennek ellenére egy sokak számára fontos termékkategóriában mégis jelentős infláció volt megfigyelhető, valamint számottevő mértékben drágultak az vendéglátóhelyek is. Mindeközben az ékszerek ára is megugrott, ám ennek egyszerű és logikus magyarázata van.
Nagy Krisztián
2026.07.11, 15:31

Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az inflációs veszély. A kedvező hírek következtében mindenki hajlamos lehet hátradőlni és kevésbé figyelni az árakat, ám továbbra sem árt az elővigyázatosság.

Kedvező inflációs adatok ellenére néhány termékért többet kell fizetni
Kedvező inflációs adatok ellenére néhány termékért többet kell fizetni / Fotó: Mehaniq

Bizonyos termékkategóriák esetében a legfrissebb adatok számottevő drágulást mutatnak, amely egy sokak által kedvelt alapvető élelemiszert is érint.

Inflációs nyomás alatt a burgonya ára

Míg az élelmiszerek ára összességében 0,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben, addig  a burgonya 7,6 százalékkal lett drágább azonos időszakban.

Ez azért különösen érdekes, mert az európai piacon jelenleg túlkínálat alakult ki, aminek lefelé kellene nyomnia az árakat.

Lengyelország a becslések szerint 2025-ben mintegy hétmillió tonna burgonyát termelt, ami 18,4 százalékkal több az előző évhez viszonyítva. Az ország agrárminisztériuma szerint a termelés meghaladja a belső fogyasztást, mivel a hazai felhasználás legfeljebb 5,5–6 millió tonna.

A magyar fogyasztók helyzetét az is rontja, hogy a hazai burgonya termőterülete az utóbbi években drasztikusan csökkent:

  • 2025-ben Magyarországon 7,8 ezer hektáron 221 ezer tonna burgonya termett, míg
  • 2024-ben 8,2 ezer hektáron 245 ezer tonna volt a termés,
  • 2015-ben pedig 19 ezer hektáron 452 ezer tonnát termesztettek a gazdálkodók.

A fenti adatokból kiderül, hogy a magyar burgonyaterület és a terméshozam tíz év alatt nagyjából megfeleződött. Az árakat mindeközben több sokkhatás érte: 2021 és 2023 között erős drágulás volt megfigyelhető, a felvásárlási ár két év alatt több mint duplájára nőtt, 106-ról 218 forintra, miközben a fogyasztói ár 248-ról 421 forintra emelkedett. Ennek oka az input és szállítási költségek megemelkedése volt. 2024-ben ugyan fordulat történt és az árak esni kezdtek, azonban a felvásárlói árak nagyobb mértékben csökkentek a fogyasztói áraknál. Ez azt eredményezte, hogy

2025-ben a bolti ár már közel 2,8-szerese volt a termelői áraknak.

Habár 2026 első negyedévében a burgonya fogyasztói ára számottevően csökkent, addig áprilisban már emelkedés volt megfigyelhető, májusban pedig egy 32,3 százalékos havi alapú ugrás következett be. A júniusi adat ennél sokkal kedvezőbb, havi alapon 1,8 százalékos árcsökkenést mutat, de egyelőre még nem beszélhetünk trendszerű folyamatról.

Mindeközben Európában szinte árháború alakult ki a termelők között, a hazai fogyasztói árak azonban csak lassan követik le a termelői árak mozgását. Ebben szerepet játszhat a magyar piac importkitettsége, valamint az is, hogy a kiskereskedelmi árakban a beszerzési ár mellett a tárolás, a csomagolás, a logisztika és a kereskedői árrés is megjelenik.

Drágábbak lettek a vendéglátóhelyek

Az inflációs adatokból az is kiderül, hogy a büféárukért és az eszpresszókávéért 6,5 százalékkal kell többet fizetni, mint egy évvel korábban, valamint az is, hogy a munkahelyi előfizetéses menük ára 5,9 százalékkal, míg az éttermi étkezéseké 5,6 százalékkal lett drágább. Ezzel egyidejűleg a méz ára 6 százalékkal emelkedett.

A vendéglátáshoz kapcsolódó tételek esetében az áremelkedést elsősorban a munkaerőköltségek növekedése magyarázhatja, mivel ezekben a szolgáltatásokban a bérköltség súlya magasabb, mint a klasszikus élelmiszertermékeknél. Mindemellett a vállalkozások működési költségei, és az alapanyagok beszerzési ára is hosszú távon beépülhet a fogyasztói árakba.

Ez magyarázatot adhat arra, hogy a kávé világpiaci árának csökkenése ellenére a helyben fogyasztott termék ára megnövekedett a vendéglátóhelyeken.

A méz esetében a feszített kínálati oldal okozhat problémát. Ennek legfőbb oka, hogy az aszály miatt sok helyen kevés nektárt adnak a virágok, amelyre megoldást kizárólag a csapadék jelenthetne − mutatott rá May Gábor, az OMME szaktanácsadója.

Az ékszer árának emelkedésére egyszerű magyarázat van

A KSH statisztikája szerint az ékszerek ára 26,4 százalékkal emelkedett éves alapon. A kedvező inflációs adat ellenére ez meglepő lehet, de a kiugróan magas értéket elsősorban az arany világpiaci árának alakulása magyarázhatja. Az év elején az arany ára jóval gyorsabb ütemben növekedett a hazai ékszeráraknál, azonban a piac kamatemelések iránti várakozása az iráni háború kitörése után lefelé mozdította a nemesfém árát, aminek következtében a korábbi árfelhajtó hatás késleltetve és tompítva jelentkezett. Júniusra tulajdonképpen az olló bezárult, az arany havi átlagára szintén a 26 és 27 százalék közötti sávban mozgott.

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