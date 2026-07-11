Szép csendben jóval drágábban kapjuk csak meg ezeket a fontos cikkeket – amit elfedett a kedvező inflációs adat

Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az inflációs veszély. A kedvező hírek következtében mindenki hajlamos lehet hátradőlni és kevésbé figyelni az árakat, ám továbbra sem árt az elővigyázatosság.

Kedvező inflációs adatok ellenére néhány termékért többet kell fizetni / Fotó: Mehaniq

Bizonyos termékkategóriák esetében a legfrissebb adatok számottevő drágulást mutatnak, amely egy sokak által kedvelt alapvető élelemiszert is érint.

Inflációs nyomás alatt a burgonya ára

Míg az élelmiszerek ára összességében 0,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben, addig a burgonya 7,6 százalékkal lett drágább azonos időszakban.

Ez azért különösen érdekes, mert az európai piacon jelenleg túlkínálat alakult ki, aminek lefelé kellene nyomnia az árakat.

Lengyelország a becslések szerint 2025-ben mintegy hétmillió tonna burgonyát termelt, ami 18,4 százalékkal több az előző évhez viszonyítva. Az ország agrárminisztériuma szerint a termelés meghaladja a belső fogyasztást, mivel a hazai felhasználás legfeljebb 5,5–6 millió tonna.

A magyar fogyasztók helyzetét az is rontja, hogy a hazai burgonya termőterülete az utóbbi években drasztikusan csökkent:

2025-ben Magyarországon 7,8 ezer hektáron 221 ezer tonna burgonya termett, míg

2024-ben 8,2 ezer hektáron 245 ezer tonna volt a termés,

2015-ben pedig 19 ezer hektáron 452 ezer tonnát termesztettek a gazdálkodók.

A fenti adatokból kiderül, hogy a magyar burgonyaterület és a terméshozam tíz év alatt nagyjából megfeleződött. Az árakat mindeközben több sokkhatás érte: 2021 és 2023 között erős drágulás volt megfigyelhető, a felvásárlási ár két év alatt több mint duplájára nőtt, 106-ról 218 forintra, miközben a fogyasztói ár 248-ról 421 forintra emelkedett. Ennek oka az input és szállítási költségek megemelkedése volt. 2024-ben ugyan fordulat történt és az árak esni kezdtek, azonban a felvásárlói árak nagyobb mértékben csökkentek a fogyasztói áraknál. Ez azt eredményezte, hogy

2025-ben a bolti ár már közel 2,8-szerese volt a termelői áraknak.

Habár 2026 első negyedévében a burgonya fogyasztói ára számottevően csökkent, addig áprilisban már emelkedés volt megfigyelhető, májusban pedig egy 32,3 százalékos havi alapú ugrás következett be. A júniusi adat ennél sokkal kedvezőbb, havi alapon 1,8 százalékos árcsökkenést mutat, de egyelőre még nem beszélhetünk trendszerű folyamatról.