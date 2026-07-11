Satufék a Daciánál, de nem így akarták – kétszámjegyű visszaesés rázta meg a román autógyártást

Júniusban összesen 44 536 jármű gördült le a romániai gyártósorokról az ACAROM adatai szerint. A legnagyobb hazai autógyártó továbbra is a Mioveni-ben működő Dacia, ahol 23 218 autó készült, míg a craiovai Ford-üzemben 21 318 járművet szereltek össze. Az első fél év során a Dacia 129 404 autót gyártott, míg a Ford craiovai üzeme 118 568 járművel járult hozzá a román termeléshez. Ugyanakkor az autóipari szövetség értékelése szerint az egymást követő visszaesések a termelésben egyre nagyobb nyomást helyeznek az ágazat éves célkitűzéseire, miközben az autóipar továbbra is Románia egyik legfontosabb gazdasági ágazata, amely jelentős szerepet játszik a GDP-ben és az exportban.

A Dacia termelése jelentősen csökkent Romániában, júniusban közel 17 százalékos volt a visszaesés

Fotó: Marcin Golba / NurPhoto / AFP

A Dacia mellett mások is behúzták a féket

Az adatok kapcsán megjelent kommentárok szerint a termelés csökkenésének hátterében több, egymást erősítő gazdasági és piaci tényező áll.

Az egyik legfontosabb probléma a magas energiaár, amely továbbra is jelentős versenyhátrányt jelent a román ipari vállalatok számára. A Mioveni-i Dacia és craiovai Ford üzemek működési költségeit egyaránt növeli a drága energia, ami rontja a helyi gyártás versenyképességét.

A Dacia esetében a korábbi évek dinamikus növekedése is megtorpanni látszik:

a vállalat egyre inkább a tényleges piaci kereslethez igazítja a gyártási volumeneket, miközben a termelés további bővítése helyett a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználására helyezi a hangsúlyt.

A Dacia júniusi termelésvisszasése közel 17 százalékos volt.

A Ford üzemének teljesítményét ugyanakkor az is befolyásolja, hogy a helyben gyártott Puma modell elsősorban az Egyesült Királyságban teljesít kiemelkedően, míg Európa más piacain visszafogottabb a kereslet arra. Ez megnehezíti, hogy a gyár folyamatosan maximális kapacitáson működjön.

Az év második felében az elektromos modellek kerülnek előtérbe

A második félévre a szakértők nem számítanak látványos termelési fordulatra. Az iparág inkább alkalmazkodási időszak elé néz, amelynek középpontjában a gyártási portfólió optimalizálása és az elektromos modellek arányának növelése áll.

A Dacia Mioveni-ben a gyártást továbbra is az új Duster európai kereslete határozza meg, miközben megkezdődik a magasabb kategóriába pozicionált Bigster modell gyártási folyamatainak fokozatos integrálása. A vállalat célja egyre inkább az egy járműre jutó nyereség növelése, nem pedig a rekordtermelés.

A Ford Otosan craiovai üzeme ezzel párhuzamosan felgyorsítja elektrifikációs stratégiáját. A gyárban a hagyományos hajtásláncú modellek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a teljesen elektromos Transit Courier és Tourneo Courier haszonjárművek, valamint az új, tisztán elektromos Puma Gen-E SUV gyártása.

Az autóipar ezzel egy olyan szakaszba lép Romániában, ahol a rugalmas gyártási rendszerek és az európai klímavédelmi előírásokhoz való gyors alkalmazkodás fontosabbá válik, mint a korábbi termelési rekordok megdöntése.