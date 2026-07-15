Itt a vége, nincs tovább: Magyar Péter hivatalosan is kivégezte a kekvákat – megjelent a pontos menetrend
Megjelent a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) átalakításáról szóló törvénymódosítás, amely új szabályokat vezet be az alapítványok megszüntetésére és vagyonuk rendezésére.
A jogszabály külön rendelkezik a nem felsőoktatási és az egyetemeket fenntartó alapítványokról. A módosítás értelmében a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlójának
a törvény hatálybalépését követő öt napon belül kell döntenie a megszüntetésről.
Ezt követően a kormánynak tizenöt napon belül nyilvános határozatban kell meghatároznia a megszüntetés részletes feltételeit, valamint azt is, hogy mi történik az alapítványok vagyonával és folyamatban lévő feladataival.
A törvény kimondja, hogy
a megszűnő alapítványok vagyona – az esetleges kötelezettségek rendezését követően – visszakerül az államhoz, amely gondoskodik a közfeladatok további ellátásáról is.
A felsorolás szerint megszűnik,
- A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
- A MOL – Új Európa Alapítvány,
- A Hauszmann Alapítvány,
- A Közép-európai Oktatási Alapítvány,
- A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
- A Batthyány Lajos Alapítvány,
- A Mathias Corvinus Collegium,
- A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
- A Makovecz Campus Alapítvány,
- A Tudás-Tér Alapítvány,
- A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
- A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
- A Magyar Kultúráért Alapítvány,
- A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
- Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány
- A ZalaZONE Alapítvány.
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan, törvény által létrehozott alapítványi forma, amelybe az állam az elmúlt években jelentős vagyonelemeket – egyebek mellett egyetemeket, ingatlanokat és részvénycsomagokat – adott át.
Az Állami Számvevőszék szerint az alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.
Az új rendelkezés szerint, amennyiben egy kekva megszűnik, az állam által az alapítványnak juttatott vagyon – annak hozamaival, valamint az azok helyébe lépett vagyonelemekkel együtt – térítésmentesen visszaszáll az államra.
Az egyetemeket fenntartó alapítványokra eltérő szabályok vonatkoznak. Ezeknél a jogalkotó hosszabb átmeneti időszakot biztosít, hogy az intézmények működése, az oktatás és a kutatás folyamatossága ne sérüljön.
A kormány indoklása szerint a fokozatos átállás célja az uniós elvárások teljesítése és a felsőoktatás stabil működésének fenntartása.