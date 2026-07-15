Itt a vége, nincs tovább: Magyar Péter hivatalosan is kivégezte a kekvákat – megjelent a pontos menetrend

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Megjelent a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakításáról szóló törvénymódosítás. A megszűnő alapítványok vagyona visszakerül az államhoz.
VG
2026.07.15, 09:39

Megjelent a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) átalakításáról szóló törvénymódosítás, amely új szabályokat vezet be az alapítványok megszüntetésére és vagyonuk rendezésére. 

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Megjelent a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakításáról szóló törvénymódosítás / Fotó: Anadolu / AFP

A jogszabály külön rendelkezik a nem felsőoktatási és az egyetemeket fenntartó alapítványokról. A módosítás értelmében a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlójának 

a törvény hatálybalépését követő öt napon belül kell döntenie a megszüntetésről. 

Ezt követően a kormánynak tizenöt napon belül nyilvános határozatban kell meghatároznia a megszüntetés részletes feltételeit, valamint azt is, hogy mi történik az alapítványok vagyonával és folyamatban lévő feladataival.

A törvény kimondja, hogy 

a megszűnő alapítványok vagyona – az esetleges kötelezettségek rendezését követően – visszakerül az államhoz, amely gondoskodik a közfeladatok további ellátásáról is.

A felsorolás szerint megszűnik,

  • A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
  • A MOL – Új Európa Alapítvány,
  • A Hauszmann Alapítvány,
  • A Közép-európai Oktatási Alapítvány,
  • A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
  • A Batthyány Lajos Alapítvány,
  • A Mathias Corvinus Collegium,
  • A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
  • A Makovecz Campus Alapítvány,
  • A Tudás-Tér Alapítvány,
  • A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • A Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
  • Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány
  • A ZalaZONE Alapítvány.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan, törvény által létrehozott alapítványi forma, amelybe az állam az elmúlt években jelentős vagyonelemeket – egyebek mellett egyetemeket, ingatlanokat és részvénycsomagokat – adott át. 

Az Állami Számvevőszék szerint az alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.

Az új rendelkezés szerint, amennyiben egy kekva megszűnik, az állam által az alapítványnak juttatott vagyon – annak hozamaival, valamint az azok helyébe lépett vagyonelemekkel együtt – térítésmentesen visszaszáll az államra.

Az egyetemeket fenntartó alapítványokra eltérő szabályok vonatkoznak. Ezeknél a jogalkotó hosszabb átmeneti időszakot biztosít, hogy az intézmények működése, az oktatás és a kutatás folyamatossága ne sérüljön. 

A kormány indoklása szerint a fokozatos átállás célja az uniós elvárások teljesítése és a felsőoktatás stabil működésének fenntartása. 

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