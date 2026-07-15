Riasztottak a termelők: súlyos burgonyahiány fenyegeti Magyarországot – elmondták, mire kell most felkészülni

Brutális burgonyahiány fenyegethet Magyarországon, a termelők szerint fordulóponthoz érkezett a hazai ágazat – számol be arról a TEOL . A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az újburgonya átlagára jelenleg 633 forint kilogrammonként, ami 13 százalékos drágulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ez azért is figyelemre méltó, mert közben az élelmiszerek átlagos árszintje 2,5 százalékkal mérséklődött, vagyis a burgonya teljesen szembemegy az általános árcsökkenési trenddel.

Figyelmeztetnek a termelők: súlyos burgonyahiány alakulhat ki Magyarországon (illusztráció)

Fotó: Vendel Lajos

Drágul a burgonya, a termelők mégsem lehetnek elégedettek

A termelők arra hívják fel a figyelmet, hogy a magasabb fogyasztói árak nem jelentenek nagyobb nyereséget számukra. Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke szerint a megemelkedett költségek gyakorlatilag elviszik a többletbevételt. Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek a bérek és az energiaárak, miközben a vetőburgonyát még a forint korábbi gyengülése idején kellett beszerezniük a gazdáknak, ami tovább növelte a termelési költségeket.

A gazdasági nehézségeket az időjárás is tovább súlyosbította. A szakemberek szerint

a magyarországi talajokból közel egy évnyi csapadék hiányzik, ezért a burgonyatermesztés ma már szinte elképzelhetetlen öntözés nélkül;

ez azonban jelentős többletkiadást jelent a gazdaságoknak, miközben a megtérülés egyre bizonytalanabb.

Az idei szezonra a májusi fagyok mérték a legnagyobb csapást. A termelők beszámolói szerint az újburgonya esetében több térségben 20-30 százalékos terméskiesés következett be, egyes gazdaságokban ennél is nagyobb veszteséget szenvedtek el.

A szakma úgy látja, hogy az idei termés már nem lesz elegendő a hazai kereslet teljes kielégítésére, ezért várhatóan nagyobb mennyiségű importburgonya jelenik majd meg a boltokban.

A termelők szerint azonban ez hosszabb távon tovább gyengítheti a magyar ágazat versenyképességét. Egy Tolna vármegyei burgonyatermelő arra figyelmeztetett, hogy ha a vásárlók nem részesítik előnyben a hazai termékeket, Magyarország végleg elveszítheti önellátó képességét ebből az alapvető élelmiszerből.

A magyar burgonyatermelők számára az idei szezonban is komoly kihívást jelent a termelési költségek emelkedése, a szélsőséges időjárás és az erős importverseny. Mint lapunkban megírtuk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai újburgonya vásárlásával a fogyasztók közvetlenül segíthetik a magyar gazdákat, miközben a rövidebb szállítási útvonal miatt a környezeti terhelés is mérséklődhet.

Zsugorodik a burgonya hazai termőterülete

A helyzetet jól mutatják a termőterületek alakulásáról rendelkezésre álló adatok is. Míg tíz évvel ezelőtt még mintegy 10 ezer hektáron termesztettek burgonyát Magyarországon, addig mára ez a terület nagyjából 5 ezer hektárra zsugorodott. Ezzel párhuzamosan a hazai fogyasztás is visszaesett, jelenleg egy magyar átlagosan évi 26 kilogramm burgonyát fogyaszt.