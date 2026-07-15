Fogy a forint lendülete, az OTP és a BUX is lefelé vette az irányt – óvatosak szerda reggel a piacok

Az amerikai-iráni háború legfrissebb eseményeit is háttérbe szorította a keddi, vártnál kisebb tengerentúli inflációs mutató , amit erősödést hozott a piacokon. Szerda reggel már óvatosabbak a befektetők, a magyar tőzsde lefelé vette az irányt, és a forint is csupán kissé javított az euró és a dollár ellenében.

Visszacsúszott a pesti tőzsde a szerdai rajtkor, a forint óvatos emelkedéssel próbálkozik / Fotó: Móricz Sabján Simon

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 0,1 százalékkal 143 169 pontra ereszkedett a nyitáskor. A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,2 százalékkal 45 610 forintra csökkent,

a Mol árfolyama 0,05 százalékkal 4 248 forintra csúszott vissza,

a Richter papírjai nem mozdultak a 12 030 forintról,

a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,15 százalékkal 2 622 forintra mérséklődött.

A kínai gazdaság 2022 óta a legszerényebb mértékben, 4,3 százalékkal bővült a második negyedévben a szerda reggel ismertetett adatok alapján. A dinamika az előző negyedévi 5 százalékról lassult, és elmaradt a 4,5 százalékos GDP-növekedésről szóló elemzői várakozástól is.

Az eurózónából friss ipari termelési adatok érkeznek majd délelőtt.

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Az olajpiacon olytatódott a drágulás, a közel-keleti feszültségek erősödését a jegyzések is tükrözik. Az északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti ára 85 dollár fölé került szerda reggelre, fél százalékos emelkedést követően. Az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése 0,3 százalékkal került feljebb, és alulról súrolja a 80 dollárt.