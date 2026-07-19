Leállt a legnagyobb közösségi oldal, milliók nézik értetlenül a képernyőt
Leállt a Facebook webes felülete vasárnap délelőtt. A telefonos alkalmazás megfelelően működik, akik PC-ről jelentkeznének be, azok futhatnak bele az átmeneti leállásba - írja az Index.
A Meta más közösségi oldalai, mint az Instagram, Messenger vagy a WhatsApp továbbra is működnek.
A Downdetector szerint reggel fél 10 körül ugrott meg a bejelentések száma az oldal leállásáról. Eközben az X-en is sorra születnek a posztok arról, hogy a felhasználók nem tudnak belépni, és ez a szöveg fogadja őket:
„A fiók pillanatnyilag nem érhető el. A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva.”
A Meta közösségi oldalai egy hónappal ezelőtt álltak le teljesen. A hibát akkor annyian jelentették, hogy még a bejelentőoldal is leállt.