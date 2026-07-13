Rendkívüli: Gulyás Gergely bejelentette, lemond a Fidesz frakció vezetéséről

Úgy dönöttem, hogy a frakcióvezetői tisztségemről lemondok és azt fogom javasolni, hogy olyan vezesse a frakciót, aki 2030 után is képviselő lehet – jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Rendkívüli: Gulyás Gergely bejelentette, lemond a Fidesz frakcióvezetéséről Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás szerint példátlan határátlépés a tervezett alkotmánymódosítás, azonknak elemei külön-külön is azok, együtt pedig végképp az. „Mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből”.

Szerinte példátlan az államelnök leváltása is, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk. "Így tehát tiltakozunk, tiltakozunk azzal, hogy nem veszünk részt az ülésen”, a frakció meg fogja koszorúzni Antal József sírját, ami figyelemfelhívás.

Gulyás szerint a mai nap a magyar demokrácia fekete napja. A jövőben minden eszközzel tiltakozni fognak.

"Nem leszünk statiszták a Tisza filmszínházában" – mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, aki szerint amit elfogad a Tisza, az a félelemkeltés módosítása. Szerinte példátlan Európában, hogy egy köztársasági elnököt egy mondatos alaptörvénymódosítással megfosztanak hivatalától.

Ilyen sehol, soha nem történt

– húzta alá. Rétvári szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal az ÁVH-hoz hasonlítható, soha semmilyen állami szerv ilyen jogkörrel nem rendelkezett. Jelezte, hogy a KDNP frakciója úgy döntött, nem továbbra is marad a frakció élén.

Gulyás arról is beszélt, hogy a Fidesz frakció arra nem szavazott, amiről Magyar Péter beszélt, hogy ő azt javasolta volna, a frakció tagjai adják vissza a mandátumukat. A bojkott ugyanakkor csak a mai napra szólt. Arra a kérdésre, hogy miért mondott le a frakcióvezetésről, azzal indokolta, hogy az alkotmánymódosításra reagálniuk kellett. Hangsúlyozta, hogy parlamenten belüli és kívüli eszközöket is igénybe fognak venni a jövőben.

Egyelőre azt látjuk, hogy a legsúlyosabb bűne az egésznek, függetlenül attól, hogy sehol a világban nem vált be, hogy sérti a bírói függetlenség elvét, ez egy brutális tiszás ÁVH

– fogalmazott Gulyás Gergely.