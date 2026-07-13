Termőföldből mocsár: 140 ezer hektárt alakítana át Dánia egy gigantikus programban

Újabb jelentős lépéssel halad előre a mezőgazdasági területek természetközeli átalakítása Dániában: a Store Vildmose (magyarul: Nagy Vadláp) térségében mintegy 3100 hektáros, jelenleg részben művelés alatt álló területen hoznának létre összefüggő vizes élőhelyet. A beruházás egy jóval nagyobb országos földhasználati reform része, amelynek keretében hosszabb távon 140 ezer hektár alacsony fekvésű, jelentős részben tőzeges mezőgazdasági területet vonnának ki az intenzív termelésből.

Dániában részben művelés alatt álló területen hoznának létre összefüggő vizes élőhelyet Fotó: Traveller70

A dán program jelenős fordulatot jelent agrárgazdasági szempontból: az állam nem egyszerűen környezetvédelmi korlátozásokat vezet be, hanem földvásárlással, földcserével és kártalanítással próbálja átalakítani a legnagyobb környezeti terhelést okozó területek használatát. A cél az, hogy a gazdálkodók számára is kiszámítható legyen az átállás, miközben csökken a mezőgazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátása, javul a vízminőség és nő a természetes vízmegtartó képesség.

Több mint egyszerű természetvédelmi projekt

A Store Vildmose Dánia egyik legismertebb egykori lápvidéke, amelynek jelentős részét az elmúlt évszázadban lecsapolták és mezőgazdasági művelésbe vonták. A dán természetvédelmi hatóság egy korábbi ügyletben 535 hektárnyi földet és több gazdasági ingatlant vásárolt meg 172 millió dán koronáért. Ezzel az állam tulajdonában lévő terület nagysága 1444 hektárra nőtt a mintegy 3100 hektáros projektterületen. A fennmaradó földek jelentős része továbbra is magántulajdonban van, ezért a program megvalósítása további önkéntes adásvételektől, földcseréktől és kártalanítási megállapodásoktól függ.

A teljes terület visszanedvesítésével évente mintegy 70 ezer tonna szén-dioxid kibocsátását lehetne elkerülni. A lecsapolt tőzeges talajokban ugyanis a levegővel érintkező szerves anyag folyamatosan lebomlik, miközben jelentős mennyiségű szén-dioxid kerül a légkörbe. A vízszint megemelésével ez a folyamat nagyrészt lelassítható.

A beruházás emellett javíthatja a térség vízháztartását, csökkentheti a nitrogén és más tápanyagok felszíni vizekbe jutását, valamint új élőhelyeket teremthet madaraknak, kétéltűeknek és vízhez kötődő növényfajoknak.