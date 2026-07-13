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biztonság
zaporizzsjai atomerőmű
dízelgenerátor
Roszatom
Alekszej Lihacsov

Súlyos híreket közöltek Európa legnagyobb atomerőművéről: megállás nélkül lövik, pár napot jósol csak a Roszatom és vége

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Akkora a dízelhiány Oroszországban, hogy már a leállított Zaporizzsjai Atomerőmű tartalékgenerátorainak a készletei is fogytán vannak. A dízelgenerátorok termelik az áramot, amikor elakad a külső ellátás.
VG
2026.07.13, 13:28
Frissítve: 2026.07.13, 13:28

Az ukrán fegyveres erők támadása után a Roszatom a Zaporizzsjai Atomerőmű dízelkészletének növelését szorgalmazza. A dízelgenerátorok termelik az áramot az atomerőművenek, amikor az kívülről nem jut elég villamos energiához. A dízelkészlet már legfeljebb 11 napra elég.

dízel
Dízel híján már a tartalék áramellátás is veszélybe kerül a Zaporizzsjai Atomerőműben/Fotó: Dmytro Smolyenko / AFP

Erről az atomerőművet üzemeltető Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov már tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatóját, Rafael Grossit is. Becslése szerint az üzemanyagtartályok már csak félig vannak feltöltve. Azokat teljesen fel kell tölteni, azon felül jelentős tartalékot is kell képezni a hosszabb áramkimaradások fedezésére.

Az állandó támadások gyakori kockázatot jelentenek

Lihacsov azt is megjegyezte, hogy 2026 március közepe óta az erőművet ukrán részről 

  • több mint négyszáz dróntámadás,
  • valamint legalább tizenhat tüzérségi támadás érte.
    Ezalatt az atomerőműnek huszonegyszer kellet tartalék dízelgenerátorokra átállnia, a berendezések és a személyzet minden alkalommal kifogástalanul működött.

A Roszatom vezetője hangsúlyozta, hogy az erőmű és a szomszédos Energodar (ukránul Enerhodar) város bombázásának elhallgatása csak további agressziót vált ki az atomlétesítmény ellen. K kérte az ügynökség segítségét, hogy aktívabban tájékoztassa a nemzetközi közösséget a Zaporizzsjai Atomerőművet övező növekvő fenyegetésről. Rafael Grossi közölte, hogy a 

NAÜ konkrét javaslatokat fog kidolgozni az erőmű biztonságát és rendszereinek működését befolyásoló, még megmaradt kérdések kezelésére.

 A Lihacsovval folytatott közelmúltbeli tárgyalásokat feszültnek, de gyümölcsözőnek és eredményesnek nevezte. Lihacsov viszont elismerte, hogy a NAÜ missziók jelenléte a helyszínen már segített megoldani a felhalmozódott problémák jelentős részét, minden objektív nehézség ellenére.

Leállított atomerőműnek is kell áram

A dízelkészlet csökkenéséről ukrán források is beszámoltak, részben az orosz adatokat idézve. Ám hozzátették, hogy a tartalékgenerátorok meghibásodás nélküli működésére vonatkozó állítást független források nem erősítették meg. Emlékeztettek, hogy a dízelhiány miatt az orosz hatóságok már több tucat régióban korlátozzák a termék értékesítését. Az orosz és független médiumok a benzinkutak korlátozásairól, a kannás üzemanyag értékesítésének tilalmáról és az ellátási zavarokról számolnak be, a megszállt ukrán területeken is.

Kevés a dízel Oroszországban

A Zaporizzsjai Atomerőmű a háború 2022-es kitörése előtt Ukrajna teljes villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát termelte, és Európa legnagyobb atomerőműve volt. Az orosz csapatok 2022 márciusában foglalták el, a létesítménynek ugyanazon év szeptembere óta mind a hat energiatermelő blokkja hidegleállás állapotában van. A NAÜ többször is figyelmeztetett, hogy a továbbra is a külső áramellátás elvesztése az egyik fő fenyegetés a Zaporizzsjei Atomerőmű nukleáris biztonságára nézve, mert áramra még hidegleállási üzemmódban is folyamatosan szükség van a hűtőrendszerek és más kritikus rendszerek működtetéséhez.
A Reuters szerint az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások sorozata után az ország dízeltermelése közel 40 százalékkal esett. A finomított olaj mennyisége mintegy két évtizedes mélypontra esett az Energy Intelligence szerint.


 

 

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