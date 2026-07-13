Súlyos híreket közöltek Európa legnagyobb atomerőművéről: megállás nélkül lövik, pár napot jósol csak a Roszatom és vége

Az ukrán fegyveres erők támadása után a Roszatom a Zaporizzsjai Atomerőmű dízelkészletének növelését szorgalmazza. A dízelgenerátorok termelik az áramot az atomerőművenek, amikor az kívülről nem jut elég villamos energiához. A dízelkészlet már legfeljebb 11 napra elég.

Dízel híján már a tartalék áramellátás is veszélybe kerül a Zaporizzsjai Atomerőműben/Fotó: Dmytro Smolyenko / AFP

Erről az atomerőművet üzemeltető Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov már tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatóját, Rafael Grossit is. Becslése szerint az üzemanyagtartályok már csak félig vannak feltöltve. Azokat teljesen fel kell tölteni, azon felül jelentős tartalékot is kell képezni a hosszabb áramkimaradások fedezésére.

Az állandó támadások gyakori kockázatot jelentenek

Lihacsov azt is megjegyezte, hogy 2026 március közepe óta az erőművet ukrán részről

több mint négyszáz dróntámadás,

valamint legalább tizenhat tüzérségi támadás érte.

Ezalatt az atomerőműnek huszonegyszer kellet tartalék dízelgenerátorokra átállnia, a berendezések és a személyzet minden alkalommal kifogástalanul működött.

A Roszatom vezetője hangsúlyozta, hogy az erőmű és a szomszédos Energodar (ukránul Enerhodar) város bombázásának elhallgatása csak további agressziót vált ki az atomlétesítmény ellen. K kérte az ügynökség segítségét, hogy aktívabban tájékoztassa a nemzetközi közösséget a Zaporizzsjai Atomerőművet övező növekvő fenyegetésről. Rafael Grossi közölte, hogy a

NAÜ konkrét javaslatokat fog kidolgozni az erőmű biztonságát és rendszereinek működését befolyásoló, még megmaradt kérdések kezelésére.

A Lihacsovval folytatott közelmúltbeli tárgyalásokat feszültnek, de gyümölcsözőnek és eredményesnek nevezte. Lihacsov viszont elismerte, hogy a NAÜ missziók jelenléte a helyszínen már segített megoldani a felhalmozódott problémák jelentős részét, minden objektív nehézség ellenére.

Leállított atomerőműnek is kell áram

A dízelkészlet csökkenéséről ukrán források is beszámoltak, részben az orosz adatokat idézve. Ám hozzátették, hogy a tartalékgenerátorok meghibásodás nélküli működésére vonatkozó állítást független források nem erősítették meg. Emlékeztettek, hogy a dízelhiány miatt az orosz hatóságok már több tucat régióban korlátozzák a termék értékesítését. Az orosz és független médiumok a benzinkutak korlátozásairól, a kannás üzemanyag értékesítésének tilalmáról és az ellátási zavarokról számolnak be, a megszállt ukrán területeken is.