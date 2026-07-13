Őrületes pénzeket mozgat meg a befektetés, ami idén már a magyar GDP nyolcszorosát termelte ki hozamként
Az iráni háború okozta márciusi kisiklással együtt is rekordéve lehet a tőzsdén kereskedett alapoknak (ETF-eknek), a népszerű befektetés globális kezelt vagyona és a beérkező friss tőke volumene is minden korábbi csúcsot túlszárnyalhat. Az eszközosztály idei legnépszerűbb termékei között biztonságos portfóliók, széles részvénypiaci kitettséget adó alapok és az új technológiában rejlő lehetőségeket kiaknázó ETF-ek is szerepelnek.
Május végéig 17,6 százalékkal gyarapodott az ETF-ekben világszerte fialtatott vagyon, amely ezzel már 21 973,5 milliárd dollárra rúg az LSEG Lipper legfrissebb adatai alapján.
Az eszközosztály öt hónap alatt már 2078 milliárd dollár hozamot termelt a befektetőknek. Az elképesztő összeg szemléltetéséül, ez több mint nyolcszorosa Magyarország tavalyi (247,76 milliárd dolláros) GDP-jének.
Az ügyfelek maguk is aktívak voltak a piacon, összesen 1205 milliárd dollárt fektettek ilyen eszközökbe.
Az ETF-ek elképesztő népszerűség és tőkevonzási képessége annak annak fényében nem is meglepő, hogy a hagyományos, aktívan kezelt befektetési alapoknál sokkal alacsonyabb költségek mellett kínálnak teljesen diverzifikált befektetési lehetőséget, és az elérhető termékek száma is bőséges, így minden, vagyonát növelni szándékozó befektető megtalálhatja a céljainak és kockázattűrő képességének leginkább megfelelő ETF-et.
Ezek a befektetések vonzzák a legtöbb pénzt idén
A „lusta portfóliók” közül az év első felében az amerikai részvények felé billent a mérleg nyelve, a legnagyobb tételben értékesített tőzsdei alapok toplistáját két, az S&P 500 indexet követő termék vezeti.
Az abszolút globális best seller a Vanguard S&P 500 ETF-je (VOO), amely a zászlóshajónak számító amerikai részvénykosár összetételét másolja, költséghányada pedig egészen elenyésző, mindössze 0,03 százalék. Az eszközbe 62,4 milliárd dollár megtakarítás érkezett már idén, közel kétszer annyi, mint a State Street ugyanezt a benchmarkot követő, SPDR Portfolio S&P 500 ETF-jébe (SPY), ami a második legerősebb értékesítést érte el világszerte. Utóbbi valamivel még olcsóbb, 0,02 százalékos éves díjjal vásárolható, ennek ellenére jelentősen kevesebb, 36,7 milliárd dollár ügyfélpénz áramlott ide.
Az elért hozamokban csupán minimális az eltérés,
- a VOO 10,29 százalékot,
- a SPY 10,2 pedig százalékot szállított az év eleje óta,
- a követett S&P 500 index 10,2 százalékos emelkedése mellett.
A bronzérmet is a Vanguard nyakába akasztották, a teljes amerikai részvénypiaci kitettséget adó Total Stock Market Index Fund (VTI) ezt 24,4 milliárd dolláros pénzbeáramlással érdemelte ki.
A nagy amerikai vállalatok mellett kis- és közepes tőzsdei méretű cégek részvényeit is tartalmazó ETF 10,98 százalék árfolyamemelkedést produkált bő fél év alatt.
A globális piacvezető ETF-szolgáltató, a BlackRockhoz tartozó iShares legsikeresebb terméke a negyedik helyre szorult az értékesítési versenyben.
Ennél is meglepőbb, hogy egy kötvényalapról, a legfeljebb három havi lejáratú amerikai állampapírokba fektető ETF-ről van szó. Az SGOV 0,09 százalékos költségrátáért kínál kitettséget a rövid lejáratú amerikai államkötvényekben, így elsősorban a megtakarított pénzeszközök ideiglenes parkoltatására alkalmas. Az ilyen termékek iránt a vállalatok is keresletet támasztanak, például az osztalékfizetésre szánt összeget hasonló alapokba fektetik a folyósításig. Idén már több mint 23 milliárd dollár megtakarítást szívott fel a vezető iShares-ETF.
A legnépszerűbbek közé tartozik még a ProShares szolgáltató által kezelt Genius Money Market ETF, ami pénzpiaci, vagyis magas likviditású, alacsony hozamot kínáló termék, és hasonló célokat szolgál, mint az SGOV. Előbbibe 22 milliárd dollár vándorolt január és május között.
Három hónap alatt duplázott a csippiac új üstököse
Az ETF-toplista élmezőnyébe üstökösként robbant be a Roundhill Memory ETF (DRAM), amit idén áprilisban hoztak létre, az első olyan félvezetőpiaci tőzsdén kereskedett alapként, amely kizárólag számítógépes memóriacsipeket és adattárolókat gyártó vállalatok részvényeibe fektet.
A bevezetést kiemelkedő érdeklődés követte, világszerte 12,3 milliárd dollár összegben szavaztak neki bizalmat a tőzsdézők.
A DRAM alig több három hónap alatt 125 százalékot ralizott, így nagyon jól jártak azok a befektetők, akik korai beszállóként beemelték portfóliójukba ezt a hiánypótló terméket.