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Nagyot harcol a forint, de nem tudott az erős oldalra keveredni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A lengyel zloty vert a legnagyobbat a magyar devizára. A forintot főként a kiújuló iráni háború gyengítette.
Murányi Ernő
2026.07.13, 14:07
Frissítve: 2026.07.13, 15:41

Főleg a régiós devizákkal és az euróval szemben gyengült a forint hétfőn kora délutánig.

forint
Nagyot harcol a forint, de nem tudott az erős oldalra keveredni / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A cseh korona és a lengyel zloty ellenében 0,3, illetve 0,4 százalékkal került lejjebb a magyar fizetőeszköz árfolyama. Az euró jegyzése pedig szintén 0,3 százalékkal, 356,66 forintra emelkedett. Reggel 8 óra után azonban még magasabban állt a közösségi deviza kurzusa, akkor 357,8 forintig szökött fel az árfolyam, azóta tehát napon belül sokat erősödött hazai pénznemünk.

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Az Erste szerint a kedvezőtlen közel-keleti fejlemények miatt csúszott meg a forint.

A héten előreláthatóan nem lesz fontos hazai momentum, így elsősorban a nemzetközi hullámokon sodródhat a forint bárkája

- tették hozzá a bank elemzői.

Az Equilor Befektetési Zrt. pedig úgy véli:

A 355-ös szintről ismét felfelé indult az euró-forint árfolyama, miután eszkalálódott a közel-keleti helyzet. Az 50 napos mozgóátlag is fontos támaszt jelent 355,46-nál.

Eközben pedig a dollár gyengült az euróval szemben. Az euró-dollár keresztárfolyam 0,1 százalékkal, 1,1430-ra nőtt. Több nap távlatában azonban erősödött a zöldhasú, hiszen pénteken még 1,146-nál járt a devizapár.

EUR / USD árfolyam
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Elsősorban az újfent eszkalálódó amerikai-iráni konfliktus csillapította a kockázati étvágyat, ami a zöldhasú malmára hajtotta a vizet. Az olajárak mintegy 5 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok több tucat iráni célpont kezdett lőni. A perzsa állam pedig bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását.

Az előttünk álló héten az amerikai inflációs adatot várja leginkább a piac. Ugyanakkor a mutató mellé a közel-keleti események monitorozása ismét bekúszni látszik. Az első reakció élesnek bizonyult, ugyanakkor korábbi tapasztalatok alapján a piac valamelyest immunis lehet ezekre a kilengésekre

 - emelte még ki az Erste.

A forint lefelé mozdult el a dollárhoz viszonyítva is. A zöldhasú jegyzése 0,2 százalékkal, 312 forintra nőtt.

 

USD / HUF árfolyam
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Forint árfolyamfigyelő

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