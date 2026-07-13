Gulyás Gergely 13 órától rendkívüli sajtótéjékoztatót tart a parlamentből, erről posztolt Orbán Viktor volt miniszterelnök néhány perccel ezelőtt.

Alkotmánymódosítás: rendkívüli bejelentést tesz a Fidesz – Orbán Viktor is azt figyeli / Fotó: Hegedüs Róbert

A sajtójékoztató témája várhatóan a 17. alkotmánymódosítás lesz, amiről ma szavaz a parlament. A Fidesz elfogadhatatlannak tartja a csomagot, ami tartalmazza a képviselők 12 éves mandátumkorlátozását, illetve köztársasági elnök elmozdítását. Szombaton Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólította Sulyok Tamást, hogy 5 napon belül írja alá az alkotmánymódosítást, ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást kezdeményez vele szemben.

Úgy dönöttem, hogy a frakcióvezetői tisztségemről lemondok és azt fogom javasolni, hogy olyan vezesse a frakciót, aki 2030 után is képviselő lehet

– jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Gulyás szerint példátlan határátlépés a tervezett alkotmánymódosítás, azonknak elemei külön-külön is azok, együtt pedig végképp az. „Mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből”.

Szerinte példátlan az államelnök leváltása is, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk. "Így tehát tiltakozunk, tiltakozunk azzal, hogy nem veszünk részt az ülésen”, a frakció meg fogja koszorúzni Antal József sírját, ami figyelemfelhívás.

Gulyás szerint a mai nap a magyar demokrácia fekete napja. A jövőben minden eszközzel tiltakozni fognak.

"Nem leszünk statiszták a Tisza filmszínházában" – mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, aki szerint amit elfogad a Tisza, az a félelemkeltés módosítása. Szerinte példátlan Európában, hogy egy köztársasági elnököt egy mondatos alaptörvénymódosítással megfosztanak hivatalától.

Ilyen sehol, soha nem történt

– húzta alá. Rétvári szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal az ÁVH-hoz hasonlítható, soha semmilyen állami szerv ilyen jogkörrel nem rendelkezett. Jelezte, hogy a KDNP frakciója úgy döntött, nem továbbra is marad a frakció élén.

Gulyás arról is beszélt, hogy a Fidesz frakció arra nem szavazott, amiről Magyar Péter beszélt, hogy ő azt javasolta volna, a frakció tagjai adják vissza a mandátumukat. A bojkott ugyanakkor csak a mai napra szólt. Arra a kérdésre, hogy miért mondott le a frakcióvezetésről, azzal indokolta, hogy az alkotmánymódosításra reagálniuk kellett. Hangsúlyozta, hogy parlamenten belüli és kívüli eszközöket is igénybe fognak venni a jövőben.