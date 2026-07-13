Kölcsönös támadásokat indított Oroszország és Ukrajna kulcsfontosságú tengeri gabonaexport-átjárókra: meglódult a búza ára
Újra közvetlenül veszélybe kerültek a fekete-tengeri térség meghatározó gabonaexport-útvonalai, miután Oroszország és Ukrajna egymás kikötői, hajói és logisztikai infrastruktúrája ellen hajtott végre támadásokat. Megmozdult a búzapiac is a támadások után. A szállítások akadozásának hírére jelentős kockázati felár épült be a búza árába, miközben az ukrán Chornomorsk egyik legnagyobb terminálján több tízezer tonna gabona és napraforgóolaj került veszélybe.
A Bloomberg beszámolója szerint, az ukrán erők drónokkal támadtak hajókat a Taganrogi-öbölben és az Azovi-tengeren. Az orosz közlések szerint az egyik támadásban egy tengerész életét vesztette, több hajón pedig tűz ütött ki. Az ukrán fél ennél jóval nagyobb, összesen 28 érintett hajóról számolt be, ezt azonban független forrásból nem lehetett megerősíteni. Ukrán források szerint, az orosz erők megtámadtak egy Togo zászlaja alatt hajózó civil kereskedelmi hajót is, miközben az műtrágyákat rakodott ki az odesszai régió kikötőjében. A támadásban három legénységi tag meghalt, további öt tengerész pedig megsebesült.
Az ukrán támadások után Oroszország ideiglenesen leállította a hajóforgalmat a Don folyót az Azovi-tengerrel összekötő Don–Azov-csatornán, és felfüggesztette a Kercsi-szoroson történő áthaladás engedélyezését is. A Reuters által idézett piaci becslések szerint az Azovi-tengeren keresztül haladhat az orosz búzaexport közel egynegyede, ezért már egy rövidebb lezárás is torlódásokat, magasabb fuvardíjakat és késedelmes szállításokat okozhat.
Nem csak a búzapiac reagált az eseményekre
A kereskedők gyorsan reagáltak a hírekre. A párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-kontraktusa pénteken napközben csaknem 4 százalékkal, hathetes csúcsra emelkedett. A kontraktus július 10-én tonnánként 215,75–216 euró körül mozgott, míg egy hónappal korábban még 200 euró közelében járt.
Chicagóban a búza jegyzése ugyancsak megugrott: a CBOT közeli kontraktusa pénteken 6,30 dollár fölé, bushelenként mintegy 6,33 dollárra emelkedett. Hétfőn kisebb korrekció következett, az irányadó ár július 13-án 6,30 dollár körül alakult, de így is csaknem 7 százalékkal haladta meg az egy hónappal korábbi szintet, és több mint 16 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
Mindkét nagy exportőr kikötői veszélyben vannak
A piaci aggodalmakat fokozza, hogy nemcsak az orosz, hanem az ukrán exportkapacitások is támadás alatt állnak. Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta az odesszai térség kikötőit, köztük Odesát, Chornomorskot és a Duna-parti Izmailt. Ezek az ukrán gabona- és növényolaj-kivitel legfontosabb csomópontjai.
A Kernel agrárvállalat közlése szerint a július 10-ről 11-re, majd 11-ről 12-re virradó éjszaka végrehajtott orosz támadások súlyosan megrongálták chornomorski termináljait. Sérültek a be- és kirakodóberendezések, az áramellátás, a gabonasilók, valamint a napraforgóolaj tárolására szolgáló tartályok is.
A vállalat előzetes becslése szerint mintegy 45 ezer tonna búza és 9 ezer tonna napraforgóolaj rekedt bent, semmisült meg vagy szenvedett minőségromlást. A terminálok működését határozatlan időre felfüggesztették, az újraindítás időpontja a műszaki felméréstől és a helyreállítási munkáktól függ. Kernel hangsúlyozza, hogy ezek a kikötői infrastruktúra elleni szándékos támadások közvetlen fenyegetést jelentenek nemcsak a globális élelmezésbiztonságra, hanem a nemzetközi tengeri kereskedelem biztonságára is. Különösen a kínai és más országok zászlaja alatt hajózó hajók voltak veszélyben, amelyek a támadások idején az áru berakodása miatt tartózkodtak a kikötőben.
Az orosz-ukrán háború újabb fejelménye önmagában nem von ki meghatározó mennyiséget a globális búzakínálatból, ám azt jelzi, hogy a kikötői infrastruktúra egyre kevésbé tekinthető biztonságosnak. Ez növelheti a biztosítási díjakat, a hajóbérleti költségeket és az exportőrök finanszírozási igényét, miközben az ukrán termény egy része ismét nagyobb arányban szorulhat a drágább dunai, vasúti vagy közúti útvonalakra.
A kukorica és az olajosmagok ára is emelkedett
A háborús kockázat nem kizárólag a búzapiacon jelent meg. A chicagói kukorica hétfőn mintegy 1,4 százalékkal, bushelenként 4,44 dollár közelébe erősödött. Egy hónap alatt a kukorica ára csaknem 7 százalékkal emelkedett. Az árat a fekete-tengeri feszültség mellett az amerikai terméskilátásokkal és készletekkel kapcsolatos várakozások is támogatták.
A párizsi tőzsdén a kukorica augusztusi határidős ára 238 euró körül alakult tonnánként, a novemberi kontraktus pedig 237–239 eurós sávban mozgott. A kukorica árreakciója egyelőre mérsékeltebb, mivel az Azovi-tengeri útvonal elsősorban a búzakereskedelemben meghatározó.
Az olajosmagpiacot közvetlenebbül érintheti a chornomorski napraforgóolaj-kapacitás kiesése. Az Euronext augusztusi repcekontraktusa tonnánként 522 euró körül járt, több mint 5 eurós napi emelkedést mutatva, a novemberi jegyzés pedig megközelítette az 535 eurót. A repce ára egy év alatt több mint 10 százalékkal került feljebb.
Nem a gabona hiánya, hanem a szállíthatósága a fő kérdés
A jelenlegi áremelkedés egyelőre elsősorban logisztikai és geopolitikai kockázati felár, nem pedig globális gabonahiány következménye. A világpiacon továbbra is jelentős búza- és kukoricakészletek állnak rendelkezésre, a fekete-tengeri térségből származó olcsó termény azonban alapvető szerepet játszik Észak-Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia ellátásában.
Amennyiben a Don–Azov-csatorna és a Kercsi-szoros rövid időn belül újranyílik, a búzapiaci felár egy része gyorsan eltűnhet. Tartós lezárás, további hajótámadások vagy az odesszai kikötők hosszabb kiesése esetén viszont a búza ára ismét meredeken emelkedhet.
A helyzet Magyarország számára kettős hatással járhat. A magasabb európai tőzsdei jegyzések javíthatják a magyar gabonatermelők értékesítési pozícióját, különösen a gyenge aratási árak után. Ezzel párhuzamosan azonban drágulhatnak a takarmányok, a malomipari alapanyagok és a növényi olajok, miközben a régió vasúti és dunai szállítási útvonalain ismét megnőhet az ukrán export nyomása.