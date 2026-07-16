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kormányszóvivő
kormányülés

Fontos bejelentésekre készül a kormány – órákon belül megszólalnak a szóvivők

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Csütörtökön délután kormányszóvivői tájékoztatót tartanak. Ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
VG
2026.07.16, 10:19
Frissítve: 2026.07.16, 10:20

Szerdán ismét ülésezett a kormány, ahol több fontos témát is megtárgyaltak. A kormányülés döntéseiről csütörtökön délután 15 órakor számolnak be kormányszóvivői tájékoztató keretében.

Kormányszóvivői tájékoztató 2026. július 2-án
Csütörtökön délután kormányszóvivői tájékoztatót tartanak / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Az erről szóló, szerkesztőségünknek is megküldött közleményben a várható témákról nem szerepelt hivatalos tájékoztatás.

Az Infostart értesülései szerint a bejelentések és a kérdések sorában az elmúlt napok eseményei alapján szó lehet többek között a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai kormányülés legfontosabb ügyeként bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Programról, a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról is intézkedő 17. alkotmánymódosításról, Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-s szerepvállalásáról, és a már többször is tárgyalt azbesztszennyezésekről is.

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